Tasarruf et geliri paylaş bütçeye uy! SABAH Spor açıklıyor...

TOPLAM BORÇ 14 MİLYAR

F.Bahçe'nin 5.2, Beşiktaş'ın 3.9, G.Saray'ın 3.6 ve Trabzonspor'un 1.2 milyar lira borcu bulunuyor. Kulüplerin devasa borç yükü, 10.4 milyar liralık İçişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçesinden bile daha fazla meblağa sahip.

8.4 MİLYAR TL'LIK ANLAŞMA

Ziraat Bankası, Halkbank, DenizBank ve Yapı Kredi ile Türkiye'nin 4 büyük kulübü arasındaki anlaşma toplamda 8.4 milyar liralık büyüklüğe sahip. Ayrıca daha önce 2+5 yıl olan eski protokol 2.5+7 olarak revize edildi.

NE DEDİLER?

BANKALAR BİRLİĞİ BAŞKANI VE ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRÜ HÜSEYİN AYDIN: Zor bir süreci güzel bir şekilde atlattık. Umarım ülkemiz için en doğrusunu yaptık. Hayırlı, uğurlu olsun.

HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN: Bankalar olarak bu tür büyük yapıları ve önemli endüstrileri desteklemekten ve güçlü bir mali yapıya kavuşturmuş olmaktan mutluyuz.

DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATEŞ: Ziraat Bankası koordinasyonunda, Halk Bankası, DenizBank ve Yapı Kredi'nin katılımlarıyla bu finansman paketini hayata geçiriyoruz. Futbolumuzun çınarları 4 büyüklerin yanında durmayı vazife addediyoruz.

FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR: Türk futbolunun geleceği için yeni bir sayfa açılıyor. Bu anlaşma kulüpleri rahatlatacaktır. Nefes alacaklar ve önlerini görebilecekler. TFF olarak temel amacımız, kulüplerin sürdürülebilir finansal yapıya kavuşmalarıdır.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ: Bankalar gereken desteği vermeseydi, Türk sporunu ileriye taşıyamayacaktık. Bu anlaşma ile bugünü kurtarmış olabiliriz ama geleceği kurtarmak için tüm kulüplerin mali disipline sahip çıkması, popülist hareketlerden vazgeçmesi gerekmektedir.

G.SARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ: Mali disiplin çok önemli. Bizi UEFA disipline etti. Biz sporcu alamadık, onun cezalarını çektik. Özetle; devletimize çok teşekkür ederim.

TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU: Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımız Elvan'a, bu yapılandırma sürecini başlatan Sayın Berat Albayrak'a, Sayın Kasapoğlu'na çok teşekkür ederim.

F.BAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ: Biz bu sürece son bir senede dahil olduk. 2,5 yıl önce başlayan sürece şartlardan dolayı giremedik. En büyük çözüm, bahis gelirlerinin eskiden olduğu gibi %4,5-5'lere getirilmesidir.

Denizbank Genel Müdürlüğü binasında gerçekleşen törene, Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı.