Taylan ve Halil Milli Takım’da

Milli Futbol Takımımız'ın aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Şenol Güneş, kadroya Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Göztepe'den Halil Akbunar'ı da dahil etti. Bu iki futbolcu ilk kez milli davet aldı. Ay-Yıldızlılar, yarın 19.00'da Riva'da toplanacak.Bunun nedeni ise Norveç hükümetinin aldığı pandemi kararları.Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in yanı sıra Le Havre'da oynayan Umut Meraş, kulüpleriyle yaptıkları görüşmenin ardından gerekli izinleri aldı. Bu futbolcular, TFF'nin Fransa'ya göndereceği özel uçakla Türkiye'ye gelecek. Oynanacak üç maçın ardından yine aynı şekilde Fransa'ya dönerek karantinaya girecek.Taylan Antalyalı, A Milli Takım'a çağrılmasının ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu. Yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "A Milli Takım seviyesinde ülkemi temsil etme fırsatı elde edeceğim için çok heyecanlı, mutlu ve gururluyum. Şimdi hedefimiz 2022 Dünya Kupası elemelerine iyi bir başlangıç yapmak. Ben üzerime düşen görevi sonuna kadar yerine getirmeye hazırım."