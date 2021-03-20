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Giriş Tarihi: 20.3.2021

Taylan ve Halil Milli Takım’da

Taylan ve Halil Milli Takım’da

Ay-Yıldızlı ekibimizin Dünya Kupası elemelerinde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Galatasaray’dan , Göztepe’den de ilk kez milli davet aldı

A Milli Futbol Takımımız'ın aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Şenol Güneş, kadroya Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Göztepe'den Halil Akbunar'ı da dahil etti. Bu iki futbolcu ilk kez milli davet aldı. Ay-Yıldızlılar, yarın 19.00'da Riva'da toplanacak. Milli Takım, ilk maçını 24 Mart Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile oynayacak (20.00). 27 Mart Cumartesi günkü Norveç karşılaşması İspanya'nın Malaga Şehri'nde yapılacak (20.00). Bunun nedeni ise Norveç hükümetinin aldığı pandemi kararları. Türkiye'nin 3 maçlık maratonu 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Letonya mücadelesi ise son bulacak (21.45).



FRANSIZLARIN YASAĞINI AŞTIK
Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in yanı sıra Le Havre'da oynayan Umut Meraş, kulüpleriyle yaptıkları görüşmenin ardından gerekli izinleri aldı. Bu futbolcular, TFF'nin Fransa'ya göndereceği özel uçakla Türkiye'ye gelecek. Oynanacak üç maçın ardından yine aynı şekilde Fransa'ya dönerek karantinaya girecek.

ANTALYALI: ÜZERIME DÜŞENI YAPACAĞIM
Taylan Antalyalı, A Milli Takım'a çağrılmasının ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu. Yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "A Milli Takım seviyesinde ülkemi temsil etme fırsatı elde edeceğim için çok heyecanlı, mutlu ve gururluyum. Şimdi hedefimiz 2022 Dünya Kupası elemelerine iyi bir başlangıç yapmak. Ben üzerime düşen görevi sonuna kadar yerine getirmeye hazırım."

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Taylan ve Halil Milli Takım’da
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