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Giriş Tarihi: 20.3.2021 20:34 Son Güncelleme: 20.3.2021 20:42

Trabzonspor'un golcüleri Ekuban ve 'den bir ilk!

Trabzonspor'un golcüleri Ekuban ve Djaniny'den bir ilk!

'in 31. haftasında kendi evinde 'nü konuk eden Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını Ekuban (2) ve 'in golleriyle 3-1 önde kapattı. Üst üste gelen gollerle ilk yarıda rahat bir oyun sergileyen bordo-mavililerde, Ekuban ve Djaniny, ilkleri yaşadı.

Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetimiyle birlikte formunu yukarı çeken Trabzonspor, üst üste galibiyetler alarak kendini şampiyonluk potasına sokmuştu. Ancak son haftalarda evinde kazanamamaya başlayan bordo-mavililer, üst üste Fenerbahçe ve Alanyaspor'a kendi evinde kaybetmişti.

Ankaragücü karşısında kazanarak tekrar seri başlatmak isteyen Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını Ekuban (2) ve Djaniny'in golleriyle 3-1 önde kapattı.

İlk 45 dakikada rahat bir görüntü çizen bordo-mavililer, Ankaragücü kale sahasına zorlanmadan girererek birden fazla pozisyon yakalamayı başardı. Golleriyle takımını öne geçiren Ekuban ve Djaniny, bu maçta ilkleri yaşadı.

OPTA verilerine göre Caleb Ekuban, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol kaydederken; Djaniny de ilk kez bir maçta hem gol attı hem de asist yaptı.

Maçın ikinci yarısında sarı kart gören Ekuban, Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

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Trabzonspor'un golcüleri Ekuban ve Djaniny'den bir ilk!
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