Ülke puanında önlenemeyen düşüş sürüyor!

ZAGREB ZORU BAŞARDI

Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb 2-0'lık ilk maç yenilgisine rağmen Tottenham'ı 3-0 ile geçerek turladı. Elenmesine rağmen Norveç'ten Molde, Granada'yı, Yunanistan'dan Olympiakos da Arsenal'i mağlup etti.

BU TABLODA İŞİMİZ ZOR

AVRUPA kupalarına katılacak takımlarımız önümüzdeki sezon da başarılı olamazsa Türkiye'nin 18'inci sıradaki yerini koruması da zor. Zira 19. Yunanistan ile aramızda sadece 0.200 puan var.