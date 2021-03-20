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Giriş Tarihi: 20.3.2021 09:27 Son Güncelleme: 20.3.2021 09:30

Ülke puanında önlenemeyen düşüş sürüyor!

TANER KARAMAN
Ülke puanında önlenemeyen düşüş sürüyor!

Ülke puanı sıralamasında yüzümüz gülmüyor. Avrupa arenasına erken veda eden ekiplerimizin aksine rakip ülkelerin takımları başarılı sonuçlar alırken, sıralamada da düşüşümüz sürüyor. Ülke puanı sıralamasında geçen hafta 16. basamaktan 17.’liğe gerileyen Türkiye, önceki gece de Çekya’ya geçilerek 18. sıraya indi.

Geçtiğimiz hafta Hırvatistan'a geçilerek 16'dan 17. sıraya gerileyen Türkiye, önceki gece 17. sıradaki yerini Çekya'ya kaybederek 18.'liğe düştü. Önümüzdeki sezon ülke puanı sıralamasında yarışa 18. sıradan başlayacak olan Türkiye'nin rakipleri dün gece zoru başardı. Çekya ekibi Slavia Prag deplasmanda Galatasaray'ı yarış dışı bırakan Rangers'ı 2-0 mağlup etti. Prag ekibi bu galibiyetle ülkesini de bir basamak yukarı taşıdı.

ZAGREB ZORU BAŞARDI

Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb 2-0'lık ilk maç yenilgisine rağmen Tottenham'ı 3-0 ile geçerek turladı. Elenmesine rağmen Norveç'ten Molde, Granada'yı, Yunanistan'dan Olympiakos da Arsenal'i mağlup etti.

BU TABLODA İŞİMİZ ZOR

AVRUPA kupalarına katılacak takımlarımız önümüzdeki sezon da başarılı olamazsa Türkiye'nin 18'inci sıradaki yerini koruması da zor. Zira 19. Yunanistan ile aramızda sadece 0.200 puan var.

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Ülke puanında önlenemeyen düşüş sürüyor!
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