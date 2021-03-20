Ülke puanında önlenemeyen düşüş sürüyor!

Geçtiğimiz hafta Hırvatistan'a geçilerek 16'dan 17. sıraya gerileyen Türkiye, önceki gece 17. sıradaki yerini Çekya'ya kaybederek 18.'liğe düştü. Önümüzdeki sezon ülke puanı sıralamasında yarışa 18. sıradan başlayacak olan Türkiye'nin rakipleri dün gece zoru başardı. Çekya ekibi Slavia Prag deplasmanda Galatasaray'ı yarış dışı bırakan Rangers'ı 2-0 mağlup etti. Prag ekibi bu galibiyetle ülkesini de bir basamak yukarı taşıdı.
ZAGREB ZORU BAŞARDI
Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb 2-0'lık ilk maç yenilgisine rağmen Tottenham'ı 3-0 ile geçerek turladı. Elenmesine rağmen Norveç'ten Molde, Granada'yı, Yunanistan'dan Olympiakos da Arsenal'i mağlup etti.
BU TABLODA İŞİMİZ ZOR
AVRUPA kupalarına katılacak takımlarımız önümüzdeki sezon da başarılı olamazsa Türkiye'nin 18'inci sıradaki yerini koruması da zor. Zira 19. Yunanistan ile aramızda sadece 0.200 puan var.