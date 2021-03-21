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Giriş Tarihi: 21.3.2021

8 gollü maçta zafer Yiğido’nun

8 gollü maçta zafer Yiğido’nun

Deplasmanda 55 dakikada tam 5 gol bulan Sivasspor bir pozisyonda da VAR’a takıldı. Ardından Göz-Göz, 3 golle cevap verse de muhteşem düelloda galibiyet Yiğido’nun oldu

Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 5-3 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un yenilmezlik serisini sürdürdü. İlk yarıyı Yatabare, Fajr ve Tyler Boyd'un (2) golleriyle 4-0 önde tamamlayan kırmızı- beyazlılar, ikinci devrede Yatabare ile farkı 5'e çıkardı. Göztepe; Ndiaye, Titi ve Fousseni Diabate ile üç gol bulmasına rağmen, Yiğido müsabakadan 5-3 galip ayrıldı. Ligde 8 maçtır bileği bükülmeyen Sivasspor, bu seride aldığı 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 16 puan topladı.

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8 gollü maçta zafer Yiğido’nun
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