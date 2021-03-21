8 gollü maçta zafer Yiğido’nun

Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 5-3 mağlup edenyenilmezlik serisini sürdürdü. İlk yarıyı Yatabare, Fajr ve Tyler Boyd'un (2) golleriyle 4-0 önde tamamlayan kırmızı- beyazlılar, ikinci devredeGöztepe; Ndiaye, Titi ve Fousseni Diabate ile üç gol bulmasına rağmen,Ligde 8 maçtır bileği bükülmeyen Sivasspor, bu seride aldığı