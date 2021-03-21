Beşiktaş ve Fenerbahçeli futbolculardan samimi görüntüler! Hasret giderdiler...

VODAFONE PARK'TA SIKI GÜVENLİK

Vodafone Park'ta güvenlik önlemleri üst seviyedeydi. Stat çevresinde sabah saatlerinden itibaren emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi sağlarken stat içerisinde de durum farklı değildi. Akreditasyon listesinde adı olmayan kimse stada alınmazken, Vodafone Park'ın tüm locaları önünde bir güvenlik görevlisi yer aldı. Daha önce bu kadar sayıda güvenliğin olmadığı localarda alınan önlemler dikkat çekti.