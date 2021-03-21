Beşiktaş ve Fenerbahçeli futbolculardan samimi görüntüler! Hasret giderdiler...

Süper Lig'de sezonun kaderini belirleyecek olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde iki takım oyuncuları maç öncesinde kameralara samimi görüntüler verdi. Beşiktaş ve Fenerbahçeli futbolcular saha içerisinde uzun süreler boyunca sohbet ederken birçok futbolcunun da birbirlerine sarıldığı görüldü.
HASRET GİDERDİLER
Maç öncesi iki takım oyuncuları ısınmak için sahaya çıktıklarında bir yandan da hasret giderdi. Oğuzhan Özyakup eski takım arkadaşı Jose Sosa ile sohbet ederken, Cenk Tosun ise Gökhan Gönül ve Volkan Demirel ile samimi görüntüler sergiledi.
VODAFONE PARK'TA SIKI GÜVENLİK
Vodafone Park'ta güvenlik önlemleri üst seviyedeydi. Stat çevresinde sabah saatlerinden itibaren emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi sağlarken stat içerisinde de durum farklı değildi. Akreditasyon listesinde adı olmayan kimse stada alınmazken, Vodafone Park'ın tüm locaları önünde bir güvenlik görevlisi yer aldı. Daha önce bu kadar sayıda güvenliğin olmadığı localarda alınan önlemler dikkat çekti.
CANER ERKİN 4 MAÇ SONRA 11'DE
Fenerbahçe'nin milli sol beki Caner Erkin, 1 ay sonra takımıyla ilk 11'de maça çıktı.
Son olarak 21 Şubat tarihinde Kadıköy'de Göztepe'ye 1-0 kaybedilen karşılaşmada 11'de forma giyen tecrübeli oyuncu, daha sonra ise takımdan uzak kalmıştı.
Disiplinsiz davranışları gerekçesiyle Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarında kadroda yer almayan Caner, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği maçının kadrosuna girmiş ancak forma şansı bulamamıştı.
İRFAN CAN İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de müsabakaya çıktı.
Sakatlığı sebebiyle transferinin ardından bazı maçları kaçıran İrfan Can, ilk kez Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında görev almıştı.
Bu müsabaka dışında İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında da sonradan görev alan İrfan, Beşiktaş'a karşı ise ilk kez 11'de forma giydi.