Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş ve Fenerbahçeli futbolculardan samimi görüntüler! Hasret giderdiler...
Giriş Tarihi: 21.3.2021 19:23 Son Güncelleme: 21.3.2021 19:29

ve Fenerbahçeli futbolculardan samimi görüntüler! Hasret giderdiler...

SABAH.COM.TR SPOR
Beşiktaş ve Fenerbahçeli futbolculardan samimi görüntüler! Hasret giderdiler...

'in 31. haftasında oynanan - derbisi öncesinde iki takım oyuncuları da maç öncesinde saha içerisinde samimi görüntüler verdi. Vodafone Park'ta oynanan derbi öncesinde Beşiktaş, 63 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 55 puanla 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de sezonun kaderini belirleyecek olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde iki takım oyuncuları maç öncesinde kameralara samimi görüntüler verdi. Beşiktaş ve Fenerbahçeli futbolcular saha içerisinde uzun süreler boyunca sohbet ederken birçok futbolcunun da birbirlerine sarıldığı görüldü.

HASRET GİDERDİLER

Maç öncesi iki takım oyuncuları ısınmak için sahaya çıktıklarında bir yandan da hasret giderdi. Oğuzhan Özyakup eski takım arkadaşı Jose Sosa ile sohbet ederken, Cenk Tosun ise Gökhan Gönül ve Volkan Demirel ile samimi görüntüler sergiledi.

VODAFONE PARK'TA SIKI GÜVENLİK

Vodafone Park'ta güvenlik önlemleri üst seviyedeydi. Stat çevresinde sabah saatlerinden itibaren emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi sağlarken stat içerisinde de durum farklı değildi. Akreditasyon listesinde adı olmayan kimse stada alınmazken, Vodafone Park'ın tüm locaları önünde bir güvenlik görevlisi yer aldı. Daha önce bu kadar sayıda güvenliğin olmadığı localarda alınan önlemler dikkat çekti.

CANER ERKİN 4 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin milli sol beki Caner Erkin, 1 ay sonra takımıyla ilk 11'de maça çıktı.

Son olarak 21 Şubat tarihinde Kadıköy'de Göztepe'ye 1-0 kaybedilen karşılaşmada 11'de forma giyen tecrübeli oyuncu, daha sonra ise takımdan uzak kalmıştı.

Disiplinsiz davranışları gerekçesiyle Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarında kadroda yer almayan Caner, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği maçının kadrosuna girmiş ancak forma şansı bulamamıştı.

İRFAN CAN İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de müsabakaya çıktı.

Sakatlığı sebebiyle transferinin ardından bazı maçları kaçıran İrfan Can, ilk kez Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında görev almıştı.

Bu müsabaka dışında İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında da sonradan görev alan İrfan, Beşiktaş'a karşı ise ilk kez 11'de forma giydi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hazar Ergüçlü'den dizi setinde çirkin kapris! Partnerini beğenmeyen Hazar Ergüçlü sette kavga çıkardı iddiası!
Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde çok konuşulacak kadro! Erol Bulut...
Renk haritasında son dakika | İşte Türkiye'nin il il ve güncel koronavirüs risk haritası renk kodları!
Bige Önal'ın üvey abisi ortaya çıktı! Hayatını kaybeden Erhan Önal'ın oğlu Patrick Mölzl sessizliğini bu sözlerle bozdu
Son dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında “Sabah namazı" yalanı
Yaşar Alptekin'den şaşırtan evlilik açıklaması! 3 ay önce hayatını kaybeden eşi Nilgün Altınyay’ın ölümüyle sarsılmıştı
SON DAKİKA | Cenaze töreninde herkesi şaşırtan anlar! Cemaat bir anda buz kesti...
Kalıcı zayıflamak için 8 altın kural...
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş uzaktan eğitim açıklaması: Lise son sınıfa...
Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Yeni adresini açıkladılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş ve Fenerbahçeli futbolculardan samimi görüntüler! Hasret giderdiler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA