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Giriş Tarihi: 19.3.2021 16:40 Son Güncelleme: 21.3.2021 15:59

'tan dikkat çeken paylaşımı!

Beşiktaş'tan dikkat çeken Rıdvan Yılmaz paylaşımı!

'ın bu sezonki başarılı isimlerinden olan genç oyuncusu aday kadrosuna davet aldı. Rıdvan Yılmaz'ın A Milli takım kadrosuna davet edilmesi bekleniyordu. Bugün açıklanan aday kadrosundan sonra Beşiktaş kulübünün resmi Twitter hesabından "Yıldız" emojili Rıdvan Yılmaz paylaşımı dikkat çekti.

2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda oynanacak Hollanda ve Norveç maçları öncesinde milli takımın aday kadrosu da belli oldu. Sosyal medya üzerinden açıklanan kadroda dikkat çeken isimler yer aldı. Şenol Güneş'in bazı genç oyuncuları aday kadroya almaması gündem oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN RIDVAN YILMAZ PAYLAŞIMI

Beşiktaş'ın bu sezonki başarılı isimlerinden biri olan genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Ümit Milli futbol takımı aday kadrosuna davet almıştı. Rıdvan Yılmaz'ın A Milli takım kadrosuna davet edilmesi bekleniyordu. Bugün açıklanan A Milli takımı aday kadrosundan sonra Beşiktaş kulübünün resmi Twitter hesabından "Yıldız" emojili Rıdvan Yılmaz paylaşımı dikkat çekti.

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Beşiktaş'tan dikkat çeken Rıdvan Yılmaz paylaşımı!
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