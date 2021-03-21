Beşiktaş'tan dikkat çeken Rıdvan Yılmaz paylaşımı!

2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda oynanacak Hollanda ve Norveç maçları öncesinde milli takımın aday kadrosu da belli oldu. Sosyal medya üzerinden açıklanan kadroda dikkat çeken isimler yer aldı. Şenol Güneş'in bazı genç oyuncuları aday kadroya almaması gündem oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN RIDVAN YILMAZ PAYLAŞIMI

Beşiktaş'ın bu sezonki başarılı isimlerinden biri olan genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Ümit Milli futbol takımı aday kadrosuna davet almıştı. Rıdvan Yılmaz'ın A Milli takım kadrosuna davet edilmesi bekleniyordu. Bugün açıklanan A Milli takımı aday kadrosundan sonra Beşiktaş kulübünün resmi Twitter hesabından "Yıldız" emojili Rıdvan Yılmaz paylaşımı dikkat çekti.