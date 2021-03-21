En keskin viraj

Ümraniye

Samandıra

Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i saf dışı bırakarak finale kalmanın moral ve motivasyonuyla birlikte derbi haftasına giriş yaptı.120 dakika yüksek tempoda mücadele eden siyah-beyazlılarda teknik heyet oyuncuların yorgunluğuna odaklandı., perşembe günü sonrası yapılan antrenmanlarda da tempo yüksek tutulmadı.11'ini günler öncesinden kafasında şekillendiren teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir maçı kadrosundan 5 değişiklik yaparak, Fenerbahçe karşısına çıkacak.en büyük kozu şüphesiz hücum ayakları. Sergen Yalçın da bu maç öncesi hücum oyuncularıyla özel görüşmeler yaptı., Kartal'ın bir numaralı gol silahı. Orta sahanın hücum kontrolü iseelinde olacak. Josef ve Atiba orta saha güvenliğini sağlayacak.kulübedeki önemli hamleleri ise N'Koudou, Mensah ve Oğuzhan Özyakup. Hafta içi takımla çalışmalara dönen Cenk Tosun ise son 15-20 dakikalık bölümde süre alabilecek duruma geldi.hafta boyunca neşeli antrenmanlar yapıldı.Fransız futbolcuyla birlikte Aboubakar, N'Sakala, N'Koudou ve Larin'in de keyifli anları takımdaki havanın en önemli göstergelerinden biriydi.Yalçın'ın derbi öncesi üzerinde durduğu önemli konulardan biri deoldu. Kupada ve ligde işlerin yolunda gidiyor olması ve puan farkının kendilerini rehavete düşürmemesini isteyenöncesi Ümraniye'de kapılar dışarıya tamamen kapandı.lig sonuncusuna sahasında 3 puan verince, gerilim ve tansiyon yükseldi.Bununla birlikte Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, takıma eleştirilerde bulundu.ilk günlerinde tesislerin en moralsiz ismi teknik direktör Erol Bulut'tu...Hatta ilk günler, "Yönetimden gelecekhaberini bekliyor" yorumu dahi yapıldı.futbolcular taşın altına elini soktu. Antrenman öncesi ve sonrası yapılan sohbetlerle Beşiktaş maçının kulüp için ne anlam ifade ettiği bir kez daha konuşuldu. Eteklerdeki taşlar döküldü.grubu maçlarda yapılan hatalara dair birbirlerine eleştirilerde bulundu.Herkes birbirinin açığını kapatacağına dair sözler verdi.birlikte bazı futbolcular Erol Bulut'la görüşerek destek verdi. Faturanın tek başına bir kişiye kesilemeyeceği vurgulanırken, "Hocam bir bedel olursa, hep birlikte ödeyeceğiz" dediler.çalışmalar, hafta içerisinde yoğun bir arayış olduğunu herkese gösterdi.Gençlerbirliği maçından çok farklı bir 11'le sahada olacak.Ancak Başkan Ali Koç'un hafta boyu Samandıra'ya gitmemesi,HAZIRLIKLARINI tamamlayarak kritik maçı beklemeye başlayan Beşiktaş'ta oyuncuların saha içinde olduğu kadar saha dışında da motive olmasını isteyen siyah-beyazlı yönetim ve teknik ekip, futbolculara geçmiş Fenerbahçe derbilerinden önemli zaferlerin olduğu bir video hazırlattı.ve dün kampta takıma izletildiği öğrenildi.SİYAH-BEYAZLILARDA bugün oynanacak derbi öncesi kaptanlar da devreye girdi. Saha içerisinde olduğu kadar saha dışında da takımın maça hazırlığına büyük önem veren teknik heyet; Atiba, Vida ve Necip'ten arkadaşlarıyla iletişimleriniAtiba ve Vida yabancı oyuncularla karşılaşmaya dair görüşmeler yaparken, Necip Uysal da başta kaleci