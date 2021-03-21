En keskin viraj

Siyah-beyazlılar, kazanırsa eksik maçına rağmen Galatasaray’la puan farkını 5’e, F.Bahçe ile de 8’e yükselterek büyük avantaj elde edecek. Sarı-lacivertliler, galip gelirse 3’lü rekabet sürecek
Ogün ŞAHİNOĞLU
Ümraniye
1- Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i saf dışı bırakarak finale kalmanın moral ve motivasyonuyla birlikte derbi haftasına giriş yaptı. 2- Kupada 120 dakika yüksek tempoda mücadele eden siyah-beyazlılarda teknik heyet oyuncuların yorgunluğuna odaklandı. Uzatmalar takıma 1günlük izin olarak geri dönerken, perşembe günü sonrası yapılan antrenmanlarda da tempo yüksek tutulmadı. 3- Derbi 11'ini günler öncesinden kafasında şekillendiren teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir maçı kadrosundan 5 değişiklik yaparak, Fenerbahçe karşısına çıkacak. Ersin,N'Sakala, Atiba, Adem Ljajic veLarin ilk 11'e dönecek. 4-Beşiktaş'ın en büyük kozu şüphesiz hücum ayakları. Sergen Yalçın da bu maç öncesi hücum oyuncularıyla özel görüşmeler yaptı. Aboubakar, Kartal'ın bir numaralı gol silahı. Orta sahanın hücum kontrolü ise Ljajic'in elinde olacak. Josef ve Atiba orta saha güvenliğini sağlayacak. 5- Kartal'ın kulübedeki önemli hamleleri ise N'Koudou, Mensah ve Oğuzhan Özyakup. Hafta içi takımla çalışmalara dönen Cenk Tosun ise son 15-20 dakikalık bölümde süre alabilecek duruma geldi. 6- Ümraniye'de hafta boyunca neşeli antrenmanlar yapıldı. Takımın eğlenceli görüntülerindebaşı çeken isim Rosier oldu. Fransız futbolcuyla birlikte Aboubakar, N'Sakala, N'Koudou ve Larin'in de keyifli anları takımdaki havanın en önemli göstergelerinden biriydi. 7- Sergen Yalçın'ın derbi öncesi üzerinde durduğu önemli konulardan biri de 'rehavet' oldu. Kupada ve ligde işlerin yolunda gidiyor olması ve puan farkının kendilerini rehavete düşürmemesini isteyen Yalçın, bu konuda sık sık takım kaptanlarıylada görüşerek uyarılarda bulundu. 8- Derbi öncesi Ümraniye'de kapılar dışarıya tamamen kapandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet NurÇebi de takımı baskı altında tutmamakadına çok fazla tesislerde bulunmadı.
Volkan DEMİR
Samandıra
1- Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini büyük bir sıçrama maçı gibi görecekken geçtiğimiz pazar günü Gençlerbirliği karşısında alınan şok mağlubiyet Can Bartu Tesisleri'ne kara bulutları geri getirdi. Sarı-lacivertlilerde moraller derbi öncesi bir anda düştü.
2- Takım lig sonuncusuna sahasında 3 puan verince, gerilim ve tansiyon yükseldi. Maçsonunda ve devamındaki antrenmanlardafutbolcular arasında sıcak tartışmalaryaşandı. Bununla birlikte Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, takıma eleştirilerde bulundu. 3- Haftanın ilk günlerinde tesislerin en moralsiz ismi teknik direktör Erol Bulut'tu... Taraftarıngözünde kredisini tüketen genç teknikadam, son derece mutsuzdu. Hatta ilk günler, "Yönetimden gelecek 'görevden alındı' haberini bekliyor" yorumu dahi yapıldı. 4- Ardından futbolcular taşın altına elini soktu. Antrenman öncesi ve sonrası yapılan sohbetlerle Beşiktaş maçının kulüp için ne anlam ifade ettiği bir kez daha konuşuldu. Eteklerdeki taşlar döküldü. 5- Futbolcu grubu maçlarda yapılan hatalara dair birbirlerine eleştirilerde bulundu. Takımdaki 'yardımlaşma'eksiğine dikkat çekildi. Herkes birbirinin açığını kapatacağına dair sözler verdi. 6- Bununla birlikte bazı futbolcular Erol Bulut'la görüşerek destek verdi. Faturanın tek başına bir kişiye kesilemeyeceği vurgulanırken, "Hocam bir bedel olursa, hep birlikte ödeyeceğiz" dediler. 7- Taktik çalışmalar, hafta içerisinde yoğun bir arayış olduğunu herkese gösterdi. Takımın vazgeçilmezigörülen Luiz Gustavo'nun dahi yedektakımda olduğu bazı antrenmanlar yapıldı.Son taktik çalışmada ise hayli sürpriz denebilecekbir 11 yapıldı. 8- Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçından çok farklı bir 11'le sahada olacak. Sezon başı belirlenen primsistemiyle derbi için ekstra prim olacak. Ancak Başkan Ali Koç'un hafta boyu Samandıra'ya gitmemesi, kritik derbi öncesi Fenerbahçe için enilginç detaylardan bir tanesi!
BAKIN HOCANIZNASIL GOL ATMIŞTI!
HAZIRLIKLARINI tamamlayarak kritik maçı beklemeye başlayan Beşiktaş'ta oyuncuların saha içinde olduğu kadar saha dışında da motive olmasını isteyen siyah-beyazlı yönetim ve teknik ekip, futbolculara geçmiş Fenerbahçe derbilerinden önemli zaferlerin olduğu bir video hazırlattı. Görüntülerdeteknik direktör SergenYalçın'ın da rakibineattığı gollerin olduğu ve dün kampta takıma izletildiği öğrenildi.
KAPTANLAR DEVREDE
SİYAH-BEYAZLILARDA bugün oynanacak derbi öncesi kaptanlar da devreye girdi. Saha içerisinde olduğu kadar saha dışında da takımın maça hazırlığına büyük önem veren teknik heyet; Atiba, Vida ve Necip'ten arkadaşlarıyla iletişimlerini artırarakkonsantrasyonu üst seviyeyeçıkarmalarını istedi. Atiba ve Vida yabancı oyuncularla karşılaşmaya dair görüşmeler yaparken, Necip Uysal da başta kaleci Ersin Destanoğlu olmaküzere diğer arkadaşlarınaöz güven sağlamakiçin harekete geçti.