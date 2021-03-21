Gözyaşlarını tutamamıştı! Altay Bayındır'dan flaş açıklamalar...

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında sezonun en heyecanlı maçlarından birisi oynandı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Vida ve Ozan Tufan'ın attığı goller beraberliği getirirken şampiyonluk yarışındaki denge korundu. Karşılaşmada 90 dakika boyunca kurtarışlarıyla damga vuran Altay Bayındır, maçın son düdüğü çaldığında gözyaşlarını tutamadı.
Nefes kesen mücadelenin ardından Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Altay, galibiyet için gelmelerine rağmen berabere kaldıklarını belirtti.
Maç sonunda yaşadığı duygusal yoğunluğa da değinen genç kalecinin açıklamaları şöyle:
Üzüldük ama devam edeceğiz. Mutlak galibiyet için gelmiştik, beraberlikle dönüyoruz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Daha özverili şekilde yapmamız gerekenleri yapmaya çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Biz Fenerbahçeyiz, rakibimizden daha etkili olmalıyız.
"YOĞUN HİSLER YAŞADIM"
Son dakikalarda duygu yoğunluğu yaşadım. Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım. Bu da dışa vurdu. Dediğim gibi. Biz Fenerbahçeyiz! Bizim kaybetmeye, berabere kalmaya lüksümüz yok.
Her zaman galibiyet parolasıyla çıktığımız maçtan üstünlükle galip gelmeliyiz. Bugün 1 puan aldık. Bundan sonraki maçlara da ciddiyetle, hataya yer vermeden devam edeceğiz.