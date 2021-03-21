Gözyaşlarını tutamamıştı! Altay Bayındır'dan flaş açıklamalar...

Üzüldük ama devam edeceğiz. Mutlak galibiyet için gelmiştik, beraberlikle dönüyoruz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Daha özverili şekilde yapmamız gerekenleri yapmaya çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Biz Fenerbahçeyiz, rakibimizden daha etkili olmalıyız.