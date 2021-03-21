Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gözyaşlarını tutamamıştı! Altay Bayındır'dan flaş açıklamalar...
Giriş Tarihi: 21.3.2021 22:57 Son Güncelleme: 21.3.2021 22:59

Gözyaşlarını tutamamıştı! 'dan flaş açıklamalar...

Gözyaşlarını tutamamıştı! Altay Bayındır'dan flaş açıklamalar...

ve 'nin ligin 31. haftasında karşı karşıya geldiği derbi maç, Vida ve Ozan Tufan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Nefes kesen mücadelede kazanan çıkmazken, maç sonunda Fenerbahçe kalecisi gözyaşlarını tutamadı. Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan genç kaleci, "Üzüldük ama devam edeceğiz." dedi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında sezonun en heyecanlı maçlarından birisi oynandı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Vida ve Ozan Tufan'ın attığı goller beraberliği getirirken şampiyonluk yarışındaki denge korundu. Karşılaşmada 90 dakika boyunca kurtarışlarıyla damga vuran Altay Bayındır, maçın son düdüğü çaldığında gözyaşlarını tutamadı.

Nefes kesen mücadelenin ardından Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Altay, galibiyet için gelmelerine rağmen berabere kaldıklarını belirtti.

Maç sonunda yaşadığı duygusal yoğunluğa da değinen genç kalecinin açıklamaları şöyle:

Üzüldük ama devam edeceğiz. Mutlak galibiyet için gelmiştik, beraberlikle dönüyoruz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Daha özverili şekilde yapmamız gerekenleri yapmaya çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Biz Fenerbahçeyiz, rakibimizden daha etkili olmalıyız.

"YOĞUN HİSLER YAŞADIM"

Son dakikalarda duygu yoğunluğu yaşadım. Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım. Bu da dışa vurdu. Dediğim gibi. Biz Fenerbahçeyiz! Bizim kaybetmeye, berabere kalmaya lüksümüz yok.

Her zaman galibiyet parolasıyla çıktığımız maçtan üstünlükle galip gelmeliyiz. Bugün 1 puan aldık. Bundan sonraki maçlara da ciddiyetle, hataya yer vermeden devam edeceğiz.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hazar Ergüçlü'den dizi setinde çirkin kapris! Partnerini beğenmeyen Hazar Ergüçlü sette kavga çıkardı iddiası!
Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde çok konuşulacak kadro! Erol Bulut...
Renk haritasında son dakika | İşte Türkiye'nin il il ve güncel koronavirüs risk haritası renk kodları!
Bige Önal'ın üvey abisi ortaya çıktı! Hayatını kaybeden Erhan Önal'ın oğlu Patrick Mölzl sessizliğini bu sözlerle bozdu
Son dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında “Sabah namazı" yalanı
Yaşar Alptekin'den şaşırtan evlilik açıklaması! 3 ay önce hayatını kaybeden eşi Nilgün Altınyay’ın ölümüyle sarsılmıştı
Son dakika: Canlı yayında çıplak kadın şoku! Sunucuya çalışanlar kalkan oldu...
Kalıcı zayıflamak için 8 altın kural...
SON DAKİKA | Cenaze töreninde herkesi şaşırtan anlar! Cemaat bir anda buz kesti...
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş uzaktan eğitim açıklaması: Lise son sınıfa...
ARKADAŞINA GÖNDER
Gözyaşlarını tutamamıştı! Altay Bayındır'dan flaş açıklamalar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA