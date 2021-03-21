İş bizde bitiyor!

4 büyük kulübün, Bankalar Konsorsiyumu ile yaptığı anlaşmanın ardından Ahmet Nur Çebi, ilk açıklamasını'a yaptı. 1.5 yıllık süreçte diğer kulüpler adına da bu görüşmeleri yürüten Çebi'den önemli satır başları şöyle: "Geldiğimiz noktada mutluluk verici, kulüplerin yararına bir anlaşma oldu.Kulüplerin ekonomik geleceklerini kurtarmak ise biz başkanlar ve yönetimlerin elinde olacaktır."Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçtan sonra Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan yeni anlaşma hakkında konuştu. Ağaoğlu, "4 kulübün borcu 9 yıllık bir sürece yayıldı.Sözleşmeye uyulmadığında kendiliğinden fesih oluyor ve geri dönük yaptırımlar başlıyor. Dört kulübün mali anlamda disipline edilmesi açısından son derece önemli bir anlaşma imzalandı" ifadelerini kullandı.