İş bizde bitiyor!

4 büyük kulübün, Bankalar Konsorsiyumu ile yaptığı anlaşmanın ardından Ahmet Nur Çebi, ilk açıklamasını SABAH Spor'a yaptı. 1.5 yıllık süreçte diğer kulüpler adına da bu görüşmeleri yürüten Çebi'den önemli satır başları şöyle: "Geldiğimiz noktada mutluluk verici, kulüplerin yararına bir anlaşma oldu. Tabii anlaşmabütün dertlerimiziortadankaldırmıyor. Giderlerimizikısıp, farklı gelir kalemlerioluşturarak yolumuza devametmek zorundayız. Bu yapılandırma,günü kurtarmaadına olumludur. Kulüplerin ekonomik geleceklerini kurtarmak ise biz başkanlar ve yönetimlerin elinde olacaktır."
'TRABZON ÖDER AMA DİĞERLERİ...' Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçtan sonra Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan yeni anlaşma hakkında konuştu. Ağaoğlu, "4 kulübün borcu 9 yıllık bir sürece yayıldı. Trabzonspor'unileri dönük gelirleri de hesaplandığındabizim rahatlıklaödeyebileceğimiz bir tablo.Ama diğer takımlar açısından peköyle görünmüyor. Sözleşmeye uyulmadığında kendiliğinden fesih oluyor ve geri dönük yaptırımlar başlıyor. Dört kulübün mali anlamda disipline edilmesi açısından son derece önemli bir anlaşma imzalandı" ifadelerini kullandı.