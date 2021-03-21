Juventus'a Benevento'dan ağır darbe!

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Andrea Pirlo ve öğrencileri, kendi evinde oynadığı Benevento maçında beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Ligde oynadığı son 5 maçını 4 galibiyet ve 1 beraberlikle geçen Juventus, uzun bir aradan sonra mağlubiyet yüzü gördü.

Sezon başından bu yana eleştirilen Andrea Pirlo, takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde de Porto'ya elenmişti.

Karşılaşmanın 69'uncu dakikasında Adolfo Gaich'in golüyle öne geçen Benevento, karşılaşmanın kalan dakikalarında Juventus'a geçit vermedi. Benevento bu galibiyetiyle ligde tam 11 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Juventus, haftayı 55 puanla kapatırken Benevento'da 29 puana yükseldi.