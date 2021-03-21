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Giriş Tarihi: 21.3.2021 18:48 Son Güncelleme: 21.3.2021 19:15

'den derbi sözleri: "Bizim için çok önemli..."

Mesut Özil'den derbi sözleri: Bizim için çok önemli...

'in 31. haftasında oynanacak olan - derbisi sezonun kaderini belirleyecek olan maçlardan birisi olarak görülüyor. Ligde son haftaların en formda takımı Beşiktaş, inişli çıkışlı bir performansa sahip olan Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı , sakatlığı dolayısıyla derbide forma giyemiyor. Takım arkadaşlarına sosyal medyadan destek olan Özil, "Bizim için çok önemli" vurgusunu yaptı.

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde Mesut Özil'den takım arkadaşlarına destek paylaşımı geldi. Sezonun kaderini belirleyecek olan dev derbi, bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil, derbi öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Derbinin takımı için önemli olduğunu vurgulayan Özil, "Bugünkü derbi bizim için çok önemli. Hedefimiz mücadele edip kazanmak!" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta forma giyen Özil, gol katkısında bulunamadı. Yıldız futbolcu Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanmıştı.

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