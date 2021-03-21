Mesut Özil'den derbi sözleri: "Bizim için çok önemli..."

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde Mesut Özil'den takım arkadaşlarına destek paylaşımı geldi. Sezonun kaderini belirleyecek olan dev derbi, bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil, derbi öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Derbinin takımı için önemli olduğunu vurgulayan Özil, "Bugünkü derbi bizim için çok önemli. Hedefimiz mücadele edip kazanmak!" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta forma giyen Özil, gol katkısında bulunamadı. Yıldız futbolcu Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanmıştı.