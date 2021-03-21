Omar Elabdellaoui'den "Dünya Down Sendromu Günü" paylaşımı!

Galatasaray'a sezon başında Olympiakos'tan katılan Omar Elabdellaoui, yılbaşında yaşadığı talihsiz sakatlıkla sezonu kapatmıştı. Down Sendromu olan çocuklarını eğlendirmek için evinde patlatmaya çalıştığı havai fişeklerden birisinin gözüne denk gelmesiyle birlikte tek gözünde görme kaybı meydana gelen Omar, bir süredir Galatasaray formasından uzak kaldı.

"Dünya Down Sendromu Günü" dolayısıyla Instagram'dan paylaşım yapan Omar Elabdellaoui, Dünya Down Sendromu Günü'nü kutladı.

Norveçli futbolcunun çocuklarıyla birlikte paylaştığı fotoğraflar şöyle: