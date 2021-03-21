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Giriş Tarihi: 21.3.2021 18:16 Son Güncelleme: 21.3.2021 18:23

'den "" paylaşımı!

Omar Elabdellaoui'den Dünya Down Sendromu Günü paylaşımı!

'ın yılbaşı gecesinde yaşadığı talihsiz kaza ile formasından uzak kalan Norveçli sağ beki , "" dolayısıyla paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından Dünya Down Sendromu Günü'nü kutlayan Omar, çocuklarıyla birlikte olduğu paylaşımı yaptı.

Galatasaray'a sezon başında Olympiakos'tan katılan Omar Elabdellaoui, yılbaşında yaşadığı talihsiz sakatlıkla sezonu kapatmıştı. Down Sendromu olan çocuklarını eğlendirmek için evinde patlatmaya çalıştığı havai fişeklerden birisinin gözüne denk gelmesiyle birlikte tek gözünde görme kaybı meydana gelen Omar, bir süredir Galatasaray formasından uzak kaldı.

"Dünya Down Sendromu Günü" dolayısıyla Instagram'dan paylaşım yapan Omar Elabdellaoui, Dünya Down Sendromu Günü'nü kutladı.

Norveçli futbolcunun çocuklarıyla birlikte paylaştığı fotoğraflar şöyle:

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Omar Elabdellaoui'den "Dünya Down Sendromu Günü" paylaşımı!
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