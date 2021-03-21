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Giriş Tarihi: 22.3.2021 01:08

Paris Saint-Germain 'u geçti liderliğe uçtu!

AA
Paris Saint-Germain Lyon'u geçti liderliğe uçtu!

Fransa 'de zirve yarışı giderek kızışıyor. Liderlik maçında karşı karşıya gelen ve PSG karşılaşması, konuk ekibin 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla PSG, liderlik koltuğuna oturdu.

Ligue 1'in 30. haftasının son karşılaşmasında Lyon PSG'yi ağırladı.

Konuk takımın gollerini 15. ve 52. dakikalarda Kylian Mbappe, 32. dakikada Danilo Pereira ve 47. dakikada Di Maria attı. Lyon'un golleri ise 62. dakikada Slimani ve 81. dakikada Cornet'en geldi.

Bu arada sakatlığı nedeniyle 1 aya yakın süredir sahalardan uzak kalan PSG'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, 70. dakikada oyuna girdi.

Karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrılan PSG, puanını 60'a yükselterek averaj farkıyla yeniden lider oldu. Lyon ise 60 puanla 3. sırada kaldı.

Paris Saint Germain'in 2 golünü kaydeden Mbappe, attığı gollerle Ligue 1'deki 100'üncü golüne henüz 22 yaşındayken ulaşmayı başardı.

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Paris Saint-Germain Lyon'u geçti liderliğe uçtu!
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