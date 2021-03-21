Şampiyonluk maçımız

Galatasaray'ın evinde Ç.Rizespor'a mağlup olmasıyla derbiye çıkmadan haftayı lider bitirmeyi garantileyen Beşiktaş'ta, F.Bahçe maçının önemi daha da arttı. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı görüşmede,diyerek uyarılarda bulundu.Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. Kartal'ın neşeli havası dünkü idmanda da sürdü. Üçer sarı kartı bulunan