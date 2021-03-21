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Giriş Tarihi: 21.3.2021

Şampiyonluk maçımız

Şampiyonluk maçımız

Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın’dan oyuncularına derbi uyarısı: “Sanki son maçımız, son şansımız olacak gibi sahaya çıkın. En güçlü adımımızı atıp kazanmalıyız.”

Galatasaray'ın evinde Ç.Rizespor'a mağlup olmasıyla derbiye çıkmadan haftayı lider bitirmeyi garantileyen Beşiktaş'ta, F.Bahçe maçının önemi daha da arttı. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı görüşmede, "Artık derbinin önemi misliyle arttı. Kazanırsak büyük avantaj elde edeceğiz. Şampiyonluk maçına çıkıyoruz gibi düşünün. Sanki son maçımız, son şansımız gibi sahaya çıkın. Bize inananları sevindirelim. Şampiyonluk için en güçlü adımımızı atalım" diyerek uyarılarda bulundu.

KARTAL'DA MORALLER YERİNDE
Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. Kartal'ın neşeli havası dünkü idmanda da sürdü. Üçer sarı kartı bulunan Necip, Rosier, Ghezzal ve Josef ise uyarıldı.

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Şampiyonluk maçımız
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