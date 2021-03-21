Şampiyonluk maçımız

Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın’dan oyuncularına derbi uyarısı: “Sanki son maçımız, son şansımız olacak gibi sahaya çıkın. En güçlü adımımızı atıp kazanmalıyız.”
Galatasaray'ın evinde Ç.Rizespor'a mağlup olmasıyla derbiye çıkmadan haftayı lider bitirmeyi garantileyen Beşiktaş'ta, F.Bahçe maçının önemi daha da arttı. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı görüşmede, "Artık derbinin önemi misliyle arttı. Kazanırsak büyükavantaj elde edeceğiz. Şampiyonluk maçına çıkıyoruz gibidüşünün. Sanki son maçımız, son şansımız gibi sahayaçıkın. Bize inananları sevindirelim. Şampiyonluk için engüçlü adımımızı atalım" diyerek uyarılarda bulundu.
KARTAL'DA MORALLER YERİNDE
Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. Kartal'ın neşeli havası dünkü idmanda da sürdü. Üçer sarı kartı bulunan Necip, Rosier,Ghezzal ve Josef ise uyarıldı.