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Giriş Tarihi: 21.3.2021 15:34 Son Güncelleme: 21.3.2021 15:38

Son dakika: - canlı anlatım

Son dakika: Denizlispor - Başakşehir canlı anlatım

'in 31. haftasında son şampiyon deplasmanda ile karşılaşıyor. Ligde 10 maçlık kazanamama serisini Gençlerbirliği maçında bitiren Başakşehir ardından Beşiktaş'a 3-2 mağlup olmuştu. İstanbul ekibi Denizlispor maçıyla yeni bir çıkış arıyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi yönetecek. Mücadele öncesi Başakşehir ligde 29 puanla 18, Denizlispor ise 24 puanla son sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 31. haftasında düşme hattında bulunan iki ekip, Denizlispor ile son şampiyon Başakşehir karşılaşıyor. Son 4 maçında 2 galibiyet, 2 yenilgi alan Denizlispor galip gelerek 3 puan üzerindeki Erzurumspor ve Gençlerbirliği'ni yakalamak istiyor. Başakşehir ise Denizlispor'u yenerek küme düşme hattından çıkmak amacında... Ligde 10 maçlık kazanamama serisini Gençlerbirliği maçında bitiren Başakşehir ardından Beşiktaş'a 3-2 mağlup olmuştu. Mücadele öncesi Başakşehir ligde 29 puanla 18, Denizlispor ise 24 puanla son sırada yer alıyor.

DENİZLİSPOR - BAŞAKŞEHİR (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Denizlispor: Cenk, Muhammet, Oğuz, Fabiano, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sacko, Sagal, Rodallega

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Ndayishimiye, Tolga, Visca, Giuliano, Deniz, Demba Ba

VAR HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz... Karşılaşmanın VAR hakemi Cüneyt Çakır, AVAR'da ise Kerem Ersoy bulunuyor.

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Son dakika: Denizlispor - Başakşehir canlı anlatım
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