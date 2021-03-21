Son dakika: Derbi öncesi Beşiktaş'tan flaş VAR açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışında kritik derbide Beşiktaş, Vodafone Park'ta 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Derbi öncesi Beşiktaş Kulübü İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar'dan flaş VAR paylaşımı geldi.
Erol Kaynar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İmtiyaz değil, imtina istiyoruz. Gözlerin görmesini, ''VAR'' olan her şeyin adaletli bir şekilde dağıtılmasını temenni ediyoruz! Takipçisi olacağız!" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Kritik derbide VAR'da ise Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak.