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Giriş Tarihi: 21.3.2021 15:17 Son Güncelleme: 21.3.2021 15:17

Son dakika: Derbi öncesi Beşiktaş'tan flaş VAR açıklaması!

Son dakika: Derbi öncesi Beşiktaş'tan flaş VAR açıklaması!

Son dakika Beşiktaş haberi: 'in 31. haftasında şampiyonluk yarışında kritik derbide Beşiktaş, sahasında 'yi konuk edecek. Derbi öncesi İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı 'dan flaş VAR paylaşımı geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışında kritik derbide Beşiktaş, Vodafone Park'ta 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Derbi öncesi Beşiktaş Kulübü İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar'dan flaş VAR paylaşımı geldi.

Erol Kaynar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İmtiyaz değil, imtina istiyoruz. Gözlerin görmesini, ''VAR'' olan her şeyin adaletli bir şekilde dağıtılmasını temenni ediyoruz! Takipçisi olacağız!" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kritik derbide VAR'da ise Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak.

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Son dakika: Derbi öncesi Beşiktaş'tan flaş VAR açıklaması!
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