Son dakika: Erol Bulut'tan dikkat çeken tercih! G.Saray maçından sonra Beşiktaş...

Öte yandan karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Bulut, şunları söyledi: "Bizim için her maç önemli. Şu an rakibimiz biraz önde gözükse de önümüzde 11 maç var. 11 maçta geçmiş yıllarda neler olduğunu gördük. İnşallah umduğumuz galibiyeti alırız. Geçen hafta tek kale maç oynadık. Rakip kalemize gelmeden ilk yarıda gol buldu. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Ama bu hafta inşallah pozisyonları iyi değerlendirip kazanacağız."