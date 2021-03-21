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Giriş Tarihi: 21.3.2021 18:19 Son Güncelleme: 21.3.2021 18:22

Son dakika: 'tan dikkat çeken tercih! G.Saray maçından sonra ...

Son dakika: Erol Bulut'tan dikkat çeken tercih! G.Saray maçından sonra Beşiktaş...

Son dakika... 'in 31. haftasında şampiyonluğun iki adayı ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde ilk 11'ler belli olurken, sarı-lacivertli takımda bir detay dikkat çekti. Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Thiam, derbisinden sonra Beşiktaş karşısında da yedek kaldı. , deneyimli golcüyü bir kez daha yedek soyundurdu. İşte detaylar...

Son dakika... Süper Lig'de haftanın maçı Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında. Liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlı takım, ezeli rakibini Vodafone Park'ta konuk ediyor. Müsabaka öncesinde ilk 11'ler açıklanırken, Erol Bulut'un kadro tercihi dikkat çekti.

Erol Bulut, bu sezon Thiam'a 24 maçta görev verirken 19 kez ise ilk 11'de şans verdi. Ancak Bulut, Senegalli ismi derbi karşılaşmalarında tercih etmiyor.

Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında oynadığı Galatasaray mücadelesinde ilk 11'de yer alan ve 66 dakika sahada kalan Thiam, daha sonraki derbilerde formasından uzak kaldı.

Sezonun ilk devresindeki Beşiktaş mücadelesinde yedek kalan ve sadece 13 dakika oynayan 28 yaşındaki golcü, Kadıköy'de Galatasaray'a 1-0 kaybettikleri derbide ise kadroda olmasına rağmen hiç oynamadı.

Erol Bulut, bu akşam oynanacak Beşiktaş derbisinde de Thiam bir kez daha 11'de tercih etmedi.

Bu sezon 24 kez Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Thiam, 6 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Thiam'ın yedek kalması sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları tarafından eleştirilere neden oldu.

Öte yandan karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Bulut, şunları söyledi: "Bizim için her maç önemli. Şu an rakibimiz biraz önde gözükse de önümüzde 11 maç var. 11 maçta geçmiş yıllarda neler olduğunu gördük. İnşallah umduğumuz galibiyeti alırız. Geçen hafta tek kale maç oynadık. Rakip kalemize gelmeden ilk yarıda gol buldu. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Ama bu hafta inşallah pozisyonları iyi değerlendirip kazanacağız."

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Son dakika: Erol Bulut'tan dikkat çeken tercih! G.Saray maçından sonra Beşiktaş...
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