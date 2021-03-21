EREN'E SÖZ VERDİ



Bu arada Enner Valencia, Down Sendromlu Eren Karalı'yı (28) ziyaret etti. Çocukluğundan bu yana rap müzikle ilgilenip, kendi bestelerini yapan Karalı, F.Bahçeli futbolcudan hem şampiyonluk sözü hem de 13 numaralı formasını aldı.