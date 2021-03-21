Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde çok konuşulacak kadro! Erol Bulut...
Giriş Tarihi: 21.3.2021 11:16 Son Güncelleme: 21.3.2021 11:23

Son dakika: 'den derbisinde çok konuşulacak kadro! ...

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde çok konuşulacak kadro! Erol Bulut...

'de son dakika gelişmesi... Saat 19.00'da lider 'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör , son taktik idmanda sahaya süreceği 11'i denedi. Sarı-Lacivertliler'de maçına göre kadroda ciddi bir değişim olacak. İşte Fenerbahçe'nin kadrosu...

1- CANER ERKİN FORMASINA KAVUŞUYOR

Sarı-lacivertlilerde son maçta sakatlanan Gökhan Gönül, dün antrenmanda takımla çalıştı. Tecrübeli futbolcu, kendisini iyi hissetiğini söylemesine rağmen Bulut, Nazım'ı sahaya sürecek. Sol bekte ise maçı öncesi affedilen Caner Erkin de Novak'tan formayı alıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde çok konuşulacak kadro! Erol Bulut...

2- SERDAR'I DERBİ TECRÜBESİ KURTARDI

Teknik heyet, G.Birliği karşılaşmasında kendi kalesine gol atan Serdar Aziz, konusunda önce kararsız kaldı ancak Tisserand da hiç güven vermedi. Derbi tecrübesini de dikkate alan Bulut, Serdar'a 11'de şans tanıyacak.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde çok konuşulacak kadro! Erol Bulut...

3- PELKAS 10 NUMARADA OYNAYACAK

Sakatlığını atlatan Luiz Gustavo ile İrfan Can Kahveci, 'a karşı savunmanın önünde görev yapacak iki isim olacak. Teknik direktör , 10 numarada ise Dimitris Pelkas'ı kullanacak.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde çok konuşulacak kadro! Erol Bulut...

4- KANATLARDA OSAYİ VE VALENCİA

'nin ileri üçlüsünde de değişim yaşanacak. Son maça 11'de başlayan Thiam kulübeye çekiliyor. bu maçta 'un santrfor tercihi olacak. Kanatlarda ise Bright Osayi-Samuel ile birlikte cezası biten Enner Valencia görev alacak.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde çok konuşulacak kadro! Erol Bulut...

25 MAÇTA 5 GOLÜ VAR

Mbwana , formasıyla 22'si lig, 3'ü de kupa olmak üzere 25 maçta görev yaptı. Tanzanyalı futbolcu toplamda 5 kez kez rakip ağları sarstı.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde çok konuşulacak kadro! Erol Bulut...

EREN'E SÖZ VERDİ

Bu arada Enner Valencia, Down Sendromlu Eren Karalı'yı (28) ziyaret etti. Çocukluğundan bu yana rap müzikle ilgilenip, kendi bestelerini yapan Karalı, F.Bahçeli futbolcudan hem şampiyonluk sözü hem de 13 numaralı formasını aldı.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde çok konuşulacak kadro! Erol Bulut...

VALENCIA: BİRAZ ZOR AMA ŞAMPİYONLUK YOLUNDAYIZ

Valencia, maçının çok çekişmeli geçeceğini ancak kazanan tarafın kendileri olacağını söyledi. Ekvadorlu futbolcu, "Biraz zor ama şampiyonluk yolundayız. Kalan maçlarımızda hedefe ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde çok konuşulacak kadro! Erol Bulut...

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ

Lider 'ın ise karşısına Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin ve Aboubakar 11'i ile çıkması bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde çok konuşulacak kadro! Erol Bulut...

SERGEN YALÇIN: ŞAMPİYONLUK MAÇIMIZ

Galatasaray'ın evinde Ç.Rizespor'a mağlup olmasıyla derbiye çıkmadan haftayı lider bitirmeyi garantileyen 'ta, F.Bahçe maçının önemi daha da arttı.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde çok konuşulacak kadro! Erol Bulut...

Teknik direktör , oyuncularıyla yaptığı görüşmede, "Artık derbinin önemi misliyle arttı. Kazanırsak büyük avantaj elde edeceğiz. Şampiyonluk maçına çıkıyoruz gibi düşünün. Sanki son maçımız, son şansımız gibi sahaya çıkın. Bize inananları sevindirelim. Şampiyonluk için en güçlü adımımızı atalım" diyerek uyarılarda bulundu.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde çok konuşulacak kadro! Erol Bulut...

KARTAL'DA MORALLER YERİNDE

, derbi hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. Kartal'ın neşeli havası dünkü idmanda da sürdü. Üçer sarı kartı bulunan Necip, Rosier, Ghezzal ve Josef ise uyarıldı.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde çok konuşulacak kadro! Erol Bulut...

BAKIN HOCANIZ NASIL GOL ATMIŞTI!

Hazırlıklarını tamamlayarak kritik maçı beklemeye başlayan 'ta oyuncuların saha içinde olduğu kadar saha dışında da motive olmasını isteyen Siyah-Beyazlı yönetim ve teknik ekip, futbolculara geçmiş derbilerinden önemli zaferlerin olduğu bir video hazırlattı.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde çok konuşulacak kadro! Erol Bulut...

Görüntülerde teknik direktör 'ın da rakibine attığı gollerin olduğu ve dün kampta takıma izletildiği öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde çok konuşulacak kadro! Erol Bulut...

KAPTANLAR DEVREDE

Siyah-Beyazlılar'da bugün oynanacak derbi öncesi kaptanlar da devreye girdi. Saha içerisinde olduğu kadar saha dışında da takımın maça hazırlığına büyük önem veren teknik heyet, Atiba, Vida ve Necip'ten arkadaşlarıyla iletişimlerini artırarak konsantrasyonu üst seviyeye çıkarmalarını istedi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde çok konuşulacak kadro! Erol Bulut...

Atiba ve Vida yabancı oyuncularla karşılaşmaya dair görüşmeler yaparken, Necip Uysal da başta kaleci Ersin Destanoğlu olmak üzere diğer arkadaşlarına öz güven sağlamak için harekete geçti.

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Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde çok konuşulacak kadro! Erol Bulut...
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