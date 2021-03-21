1- CANER ERKİN FORMASINA KAVUŞUYOR
Sarı-lacivertlilerde son maçta sakatlanan Gökhan Gönül, dün antrenmanda takımla çalıştı. Tecrübeli futbolcu, kendisini iyi hissetiğini söylemesine rağmen Bulut, Nazım'ı sahaya sürecek. Sol bekte ise Gençlerbirliği maçı öncesi affedilen Caner Erkin de Novak'tan formayı alıyor.
2- SERDAR'I DERBİ TECRÜBESİ KURTARDI
Teknik heyet, G.Birliği karşılaşmasında kendi kalesine gol atan Serdar Aziz, konusunda önce kararsız kaldı ancak Tisserand da hiç güven vermedi. Derbi tecrübesini de dikkate alan Bulut, Serdar'a 11'de şans tanıyacak.
3- PELKAS 10 NUMARADA OYNAYACAK
Sakatlığını atlatan Luiz Gustavo ile İrfan Can Kahveci, Beşiktaş'a karşı savunmanın önünde görev yapacak iki isim olacak. Teknik direktör Erol Bulut, 10 numarada ise Dimitris Pelkas'ı kullanacak.
4- KANATLARDA OSAYİ VE VALENCİA
Fenerbahçe'nin ileri üçlüsünde de değişim yaşanacak. Son maça 11'de başlayan Thiam kulübeye çekiliyor. Samatta bu maçta Erol Bulut'un santrfor tercihi olacak. Kanatlarda ise Bright Osayi-Samuel ile birlikte cezası biten Enner Valencia görev alacak.
25 MAÇTA 5 GOLÜ VAR
Mbwana Samatta, Fenerbahçe formasıyla 22'si lig, 3'ü de kupa olmak üzere 25 maçta görev yaptı. Tanzanyalı futbolcu toplamda 5 kez kez rakip ağları sarstı.
EREN'E SÖZ VERDİ
Bu arada Enner Valencia, Down Sendromlu Eren Karalı'yı (28) ziyaret etti. Çocukluğundan bu yana rap müzikle ilgilenip, kendi bestelerini yapan Karalı, F.Bahçeli futbolcudan hem şampiyonluk sözü hem de 13 numaralı formasını aldı.
VALENCIA: BİRAZ ZOR AMA ŞAMPİYONLUK YOLUNDAYIZ
Valencia, Beşiktaş maçının çok çekişmeli geçeceğini ancak kazanan tarafın kendileri olacağını söyledi. Ekvadorlu futbolcu, "Biraz zor ama şampiyonluk yolundayız. Kalan maçlarımızda hedefe ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ
Lider Beşiktaş'ın ise Fenerbahçe karşısına Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin ve Aboubakar 11'i ile çıkması bekleniyor.
SERGEN YALÇIN: ŞAMPİYONLUK MAÇIMIZ
Galatasaray'ın evinde Ç.Rizespor'a mağlup olmasıyla derbiye çıkmadan haftayı lider bitirmeyi garantileyen Beşiktaş'ta, F.Bahçe maçının önemi daha da arttı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı görüşmede, "Artık derbinin önemi misliyle arttı. Kazanırsak büyük avantaj elde edeceğiz. Şampiyonluk maçına çıkıyoruz gibi düşünün. Sanki son maçımız, son şansımız gibi sahaya çıkın. Bize inananları sevindirelim. Şampiyonluk için en güçlü adımımızı atalım" diyerek uyarılarda bulundu.
KARTAL'DA MORALLER YERİNDE
Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. Kartal'ın neşeli havası dünkü idmanda da sürdü. Üçer sarı kartı bulunan Necip, Rosier, Ghezzal ve Josef ise uyarıldı.
BAKIN HOCANIZ NASIL GOL ATMIŞTI!
Hazırlıklarını tamamlayarak kritik maçı beklemeye başlayan Beşiktaş'ta oyuncuların saha içinde olduğu kadar saha dışında da motive olmasını isteyen Siyah-Beyazlı yönetim ve teknik ekip, futbolculara geçmiş Fenerbahçe derbilerinden önemli zaferlerin olduğu bir video hazırlattı.
Görüntülerde teknik direktör Sergen Yalçın'ın da rakibine attığı gollerin olduğu ve dün kampta takıma izletildiği öğrenildi.
KAPTANLAR DEVREDE
Siyah-Beyazlılar'da bugün oynanacak derbi öncesi kaptanlar da devreye girdi. Saha içerisinde olduğu kadar saha dışında da takımın maça hazırlığına büyük önem veren teknik heyet, Atiba, Vida ve Necip'ten arkadaşlarıyla iletişimlerini artırarak konsantrasyonu üst seviyeye çıkarmalarını istedi.
Atiba ve Vida yabancı oyuncularla karşılaşmaya dair görüşmeler yaparken, Necip Uysal da başta kaleci Ersin Destanoğlu olmak üzere diğer arkadaşlarına öz güven sağlamak için harekete geçti.