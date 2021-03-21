Son dakika: Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye VAR cevabı! "Yanlış yaptılar"

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Özdemir, Şampiyonlar Ligi finalinden liglerin seyircili oynayıp oynanmayacağına, Fenerbahçe'nin VAR operatörleri hakkındaki iddialarından hakem tartışmalarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.
İşte Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar...
"Bir takımımız 18 transfer yaptı, sonra 22'ye çıkardı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transferleri oldu. Bunların hepsini yaparken, bize beyan ettikleri finansal yapıları değerlendirdik ve oyuncuların lisanslarını verdik. Harcama limitlerinde taviz olmaz.
Küme düşmeyi kaldırdığımız için yayıncı kuruluş gelirleri 18 yerine 21'e bölünmeye başladı ve her bir takım eksik gelir alarak bundan nasibini aldı. Biz bu aşamada, herhangi bir şekilde seyircili oynamayı kolay görmüyoruz. Nisan'da bir durum değerlendirmesi yapacağız, aşılanma durumu nedir, vaka sayısı nereye gidiyor, ona göre karar vereceğiz.
Şampiyonlar Ligi finalindeki maçı seyircili oynamayı çok istiyoruz. HES kodu getirebiliriz, test zorunluluğu getirebiliriz ama Türkiye'nin pandemide nasıl bir noktaya geldiğini tüm dünyaya göstermemiz açısından ne yapıp edip tribüne seyirci almamız lazım.
VAR'dan çok memnunuz. Sahada idare eden de, VAR'daki de insan, hata yapabilirler. Bizim isteğimiz, eğer bir hata yapılacaksa bunu en aza indirgemek. Hawk-Eye, Türkiye'den önemli insanları seçip, kimlik üzerinden her türlü araştırmasını da yaparak bize geldi, eğitti, imtihana sokturdu, lisans aldırdı ve göreve getirdi. Operatör arkadaşın VAR çizgisinin çizilmesindeki dahli yüzde 0'dır.
Biz VAR sistemini kurarken, operatörün kim olacağına dair ihale açtık. Hawk-Eye, bunlardan bir tanesiydi. İşin sahibi de Sony, ana merkezi İngiltere'de. Hawk-Eye; Dünya Kupası düzenliyor, EURO 2020'yi düzenleyecek, Şampiyonlar Ligi'ni, Avrupa Ligi'ni düzenliyor. Şampiyonlar Ligi maçlarında bile VAR odasına giden operatör arkadaşlarımız var. Bir kulübümüz, ofsayt çizgisini VAR operatörü çiziyor dedi ve bunun bazı siyasi ilişkilerinin olduğunu ifade etti. Saygı duyarım. Biz de bunları aldık, PFDK'ya götürdük.
Operatör arkadaşımızın, ofsayt çizgisinin çizilmesindeki dahili, %0'dır. Kararı veren, hakemdir. Yönetici arkadaşlarımız açıklamada bulundular, biz de açıklama yaptık. Arkadaşlarımız, ellerindeki belgeleri sadece yargıya değil, bize de vermeleri gerekiyor. (Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, VAR operatörlerinin bilerek maçları manipüle ettiğini ve kaos çıkarmak istediklerini ifade etmişti.) Fenerbahçe bence çok büyük yanlışlık yaptı. Bu maçın neticelerini buna bağlamamaları gerektiğine inanıyorum. Yanlış varsa, başka bir yerde aramaları gerekiyordu. Bu yolu seçtiler, saygı duyuyorum, biz de gerekli hukuksal işlemleri başlattık.
Türk hakemlerin kalitesi UEFA'da takdir görmüştür, bizim MHK ve hakemlerimiz böyle. Yabancı hakem gelsin deniyor, biz zaten yurt dışına hakem yolluyoruz, öyle bir şeye ihtiyacımız yok. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde aynı anda 3 hakemimiz görevlendirildi. Milli maç arasında bütün hakemlerimizi Antalya'ya götüreceğiz. O arada kamp süreci devam edecek ve hakemlerimiz önemli bir derecede eğitim alacak."