Son dakika: Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye VAR cevabı! "Yanlış yaptılar"

Şampiyonlar Ligi finalindeki maçı seyircili oynamayı çok istiyoruz. HES kodu getirebiliriz, test zorunluluğu getirebiliriz ama Türkiye'nin pandemide nasıl bir noktaya geldiğini tüm dünyaya göstermemiz açısından ne yapıp edip tribüne seyirci almamız lazım.

VAR'dan çok memnunuz. Sahada idare eden de, VAR'daki de insan, hata yapabilirler. Bizim isteğimiz, eğer bir hata yapılacaksa bunu en aza indirgemek. Hawk-Eye, Türkiye'den önemli insanları seçip, kimlik üzerinden her türlü araştırmasını da yaparak bize geldi, eğitti, imtihana sokturdu, lisans aldırdı ve göreve getirdi. Operatör arkadaşın VAR çizgisinin çizilmesindeki dahli yüzde 0'dır.

Biz VAR sistemini kurarken, operatörün kim olacağına dair ihale açtık. Hawk-Eye, bunlardan bir tanesiydi. İşin sahibi de Sony, ana merkezi İngiltere'de. Hawk-Eye; Dünya Kupası düzenliyor, EURO 2020'yi düzenleyecek, Şampiyonlar Ligi'ni, Avrupa Ligi'ni düzenliyor. Şampiyonlar Ligi maçlarında bile VAR odasına giden operatör arkadaşlarımız var. Bir kulübümüz, ofsayt çizgisini VAR operatörü çiziyor dedi ve bunun bazı siyasi ilişkilerinin olduğunu ifade etti. Saygı duyarım. Biz de bunları aldık, PFDK'ya götürdük.