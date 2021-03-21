Son dakika: Usta yazardan derbi için flaş yorumlar! Beşiktaş Fenerbahçe maçının kaderini kimler belirleyecek?

Haftanın maçında Beşiktaş, Vodafone Arena'da bugün saat 19:00'da başlayacak olan maçta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe son maçını Gençlerbirliği'ne kaybetti. Bu yüzden derbi, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için kader maçı olacak. Diğer yandan kupada finale çıkarak moral depolayan Beşiktaş, Galatasaray'ın da puan kaybettiği haftada kazanıp şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Sabah gazetesi spor yazarı Gürcan Bilgiç, sabah.com.tr'ye derbi için çok özel analizlerde bulunarak maçın kaderini ve gidişatını belirleyecek olan faktörlere değindi.
"BİREYSEL HATALARI AFFETMEYEN BİR MAÇ OLACAK"
Bireysel hataları affetmeyecek olan bir derbi maçı olacağını ifade eden Gürcan Bilgiç "Fenerbahçe bu maçta minimum 3 puan alması gerekiyor şampiyonluk umutları için. 20 maç önce yani ilk maçta Fenerbahçe favori çıkmıştı fakat o maçı 4-3 kaybettiler. Fenerbahçe haftalardır oyundan ziyade, bireysel hatalardan dolayı goller yedi ve bu nedenle puanlar kaybetti. Yani bireysel hataları affetmeyen bir maç bu." yorumunu yaptı.
"FENERBAHÇE İÇİN BERABERLİK YETERLİ BİR SONUÇ DEĞİL"
Şampiyonluk yarışında kalmak için Fenrebahçe'nin mutlaka 3 puan kazanması gerektiğini ifade eden Gürcan Bilgiç şunları söyledi: "Beraberlik Fenerbahçe için yeterli bir sonuç değil o yüzden Fenerbahçe mutlak kazanmak için sahaya çıkacak. Beraberlik alınması halinde Fenerbahçe'nin şampiyon yarışından büyük ölçüde etkilenir."
"BEŞİKTAŞ BÜYÜK MAÇLARI SAVUNMA YAPARAK KAZANDI"
"Beşiktaş cephesinde beraberlik normal bir sonuç olur. Beşiktaş büyük maçları hep savunarak kazandı. Trabzonspor ve Galatasaray maçları buna örnek… Sabırla bekleyen bir takım görüntüsü veriyor Beşiktaş. Fakat bu kez durum çok farklı. Karşısında bekleyen bir Fenerbahçe olacak."
"FENERBAHÇE DE TRABZON VE ALANYA GİBİ ZOR MAÇLARINDA SAVUNMASIYLA KAZANDI"
"Fenerbahçe de Trabzon ve Alanya maçlarını böyle kazandı. Savunmasıyla ayakta kaldı bu maçlarda. Fenerbahçe'nin yine en büyük silahı bu olacak. "
"MAÇIN KADERİNİ DURAN TOPLAR BELİRLEYEBİLİR"
"Bu tür zorlu ve heyecanlı maçlarda genellikle yıldızlar kaleciler olur. Dengeli bir maç bekliyorum diyebilirim. Skoru belirleyecek olan faktörün de duran toplar olacağını düşünüyorum. Yani iki takımın da uzun savunmacılarının defansif ve ofansif yönleri belirleyici olabilir."
MAÇIN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. AVAR koltuğunda da Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok oturacak.
CANER ERKİN FORMASINA KAVUŞUYOR
Sarı-lacivertlilerde son maçta sakatlanan Gökhan Gönül, dün antrenmanda takımla çalıştı. Tecrübeli futbolcu, kendisini iyi hissetiğini söylemesine rağmen Bulut, Nazım'ı sahaya sürecek. Sol bekte ise Gençlerbirliği maçı öncesi affedilen Caner Erkin de Novak'tan formayı alıyor.
SERDAR'I DERBİ TECRÜBESİ KURTARDI
Teknik heyet, G.Birliği karşılaşmasında kendi kalesine gol atan Serdar Aziz, konusunda önce kararsız kaldı ancak Tisserand da hiç güven vermedi. Derbi tecrübesini de dikkate alan Bulut, Serdar'a 11'de şans tanıyacak.
PELKAS 10 NUMARADA OYNAYACAK
Sakatlığını atlatan Luiz Gustavo ile İrfan Can Kahveci, Beşiktaş'a karşı savunmanın önünde görev yapacak iki isim olacak. Teknik direktör Erol Bulut, 10 numarada ise Dimitris Pelkas'ı kullanacak.
KANATLARDA OSAYİ VE VALENCİA
Fenerbahçe'nin ileri üçlüsünde de değişim yaşanacak. Son maça 11'de başlayan Thiam kulübeye çekiliyor. Samatta bu maçta Erol Bulut'un santrfor tercihi olacak. Kanatlarda ise Bright Osayi-Samuel ile birlikte cezası biten Enner Valencia görev alacak.
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ
Lider Beşiktaş'ın ise Fenerbahçe karşısına Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin ve Aboubakar 11'i ile çıkması bekleniyor.