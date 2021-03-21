Son dakika: Usta yazardan derbi için flaş yorumlar! Beşiktaş Fenerbahçe maçının kaderini kimler belirleyecek?

"FENERBAHÇE DE TRABZON VE ALANYA GİBİ ZOR MAÇLARINDA SAVUNMASIYLA KAZANDI"

"Fenerbahçe de Trabzon ve Alanya maçlarını böyle kazandı. Savunmasıyla ayakta kaldı bu maçlarda. Fenerbahçe'nin yine en büyük silahı bu olacak. "

"MAÇIN KADERİNİ DURAN TOPLAR BELİRLEYEBİLİR"

"Bu tür zorlu ve heyecanlı maçlarda genellikle yıldızlar kaleciler olur. Dengeli bir maç bekliyorum diyebilirim. Skoru belirleyecek olan faktörün de duran toplar olacağını düşünüyorum. Yani iki takımın da uzun savunmacılarının defansif ve ofansif yönleri belirleyici olabilir."