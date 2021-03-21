Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Usta yazardan derbi için flaş yorumlar! Beşiktaş Fenerbahçe maçının kaderini kimler belirleyecek?
Giriş Tarihi: 21.3.2021 15:17 Son Güncelleme: 21.3.2021 15:23

Son dakika: Usta yazardan derbi için flaş yorumlar! maçının kaderini kimler belirleyecek?

MARWAN NADHİM MARWAN NADHİM
Son dakika: Usta yazardan derbi için flaş yorumlar! Beşiktaş Fenerbahçe maçının kaderini kimler belirleyecek?

Son dakika haberi: 'in 31. haftasında bugün karşı karşıya gelecek olan ve şampiyonluk yarışının da kaderini belirleyecek. Şampiyonluk yarışı için Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gereken bu derbiye nasıl çıkacağım merak ediliyor. Diğer yandan Beşiktaş'ın alacağı 3 puan şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıracak. Sabah gazetesinin usta spor yorumcusu ve yazarı olan , derbi hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Gürcan Bilgiç, derbide hangi faktörlerin önemli olacağını ve kimlerin kilit roller oynayacağı hakkında çok özel tespitlerde bulundu.

Haftanın maçında Beşiktaş, Vodafone Arena'da bugün saat 19:00'da başlayacak olan maçta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe son maçını Gençlerbirliği'ne kaybetti. Bu yüzden derbi, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için kader maçı olacak. Diğer yandan kupada finale çıkarak moral depolayan Beşiktaş, Galatasaray'ın da puan kaybettiği haftada kazanıp şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Sabah gazetesi spor yazarı Gürcan Bilgiç, sabah.com.tr'ye derbi için çok özel analizlerde bulunarak maçın kaderini ve gidişatını belirleyecek olan faktörlere değindi.

"BİREYSEL HATALARI AFFETMEYEN BİR MAÇ OLACAK"

Bireysel hataları affetmeyecek olan bir derbi maçı olacağını ifade eden Gürcan Bilgiç "Fenerbahçe bu maçta minimum 3 puan alması gerekiyor şampiyonluk umutları için. 20 maç önce yani ilk maçta Fenerbahçe favori çıkmıştı fakat o maçı 4-3 kaybettiler. Fenerbahçe haftalardır oyundan ziyade, bireysel hatalardan dolayı goller yedi ve bu nedenle puanlar kaybetti. Yani bireysel hataları affetmeyen bir maç bu." yorumunu yaptı.

"FENERBAHÇE İÇİN BERABERLİK YETERLİ BİR SONUÇ DEĞİL"

Şampiyonluk yarışında kalmak için Fenrebahçe'nin mutlaka 3 puan kazanması gerektiğini ifade eden Gürcan Bilgiç şunları söyledi: "Beraberlik Fenerbahçe için yeterli bir sonuç değil o yüzden Fenerbahçe mutlak kazanmak için sahaya çıkacak. Beraberlik alınması halinde Fenerbahçe'nin şampiyon yarışından büyük ölçüde etkilenir."

"BEŞİKTAŞ BÜYÜK MAÇLARI SAVUNMA YAPARAK KAZANDI"

"Beşiktaş cephesinde beraberlik normal bir sonuç olur. Beşiktaş büyük maçları hep savunarak kazandı. Trabzonspor ve Galatasaray maçları buna örnek… Sabırla bekleyen bir takım görüntüsü veriyor Beşiktaş. Fakat bu kez durum çok farklı. Karşısında bekleyen bir Fenerbahçe olacak."

"FENERBAHÇE DE TRABZON VE ALANYA GİBİ ZOR MAÇLARINDA SAVUNMASIYLA KAZANDI"

"Fenerbahçe de Trabzon ve Alanya maçlarını böyle kazandı. Savunmasıyla ayakta kaldı bu maçlarda. Fenerbahçe'nin yine en büyük silahı bu olacak. "

"MAÇIN KADERİNİ DURAN TOPLAR BELİRLEYEBİLİR"

"Bu tür zorlu ve heyecanlı maçlarda genellikle yıldızlar kaleciler olur. Dengeli bir maç bekliyorum diyebilirim. Skoru belirleyecek olan faktörün de duran toplar olacağını düşünüyorum. Yani iki takımın da uzun savunmacılarının defansif ve ofansif yönleri belirleyici olabilir."

MAÇIN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. AVAR koltuğunda da Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok oturacak.

CANER ERKİN FORMASINA KAVUŞUYOR

Sarı-lacivertlilerde son maçta sakatlanan Gökhan Gönül, dün antrenmanda takımla çalıştı. Tecrübeli futbolcu, kendisini iyi hissetiğini söylemesine rağmen Bulut, Nazım'ı sahaya sürecek. Sol bekte ise Gençlerbirliği maçı öncesi affedilen Caner Erkin de Novak'tan formayı alıyor.

SERDAR'I DERBİ TECRÜBESİ KURTARDI

Teknik heyet, G.Birliği karşılaşmasında kendi kalesine gol atan Serdar Aziz, konusunda önce kararsız kaldı ancak Tisserand da hiç güven vermedi. Derbi tecrübesini de dikkate alan Bulut, Serdar'a 11'de şans tanıyacak.

PELKAS 10 NUMARADA OYNAYACAK

Sakatlığını atlatan Luiz Gustavo ile İrfan Can Kahveci, 'a karşı savunmanın önünde görev yapacak iki isim olacak. Teknik direktör , 10 numarada ise Dimitris Pelkas'ı kullanacak.

KANATLARDA OSAYİ VE VALENCİA

'nin ileri üçlüsünde de değişim yaşanacak. Son maça 11'de başlayan Thiam kulübeye çekiliyor. bu maçta 'un santrfor tercihi olacak. Kanatlarda ise Bright Osayi-Samuel ile birlikte cezası biten Enner Valencia görev alacak.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ

Lider 'ın ise karşısına Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin ve Aboubakar 11'i ile çıkması bekleniyor.

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Son dakika: Usta yazardan derbi için flaş yorumlar! Beşiktaş Fenerbahçe maçının kaderini kimler belirleyecek?
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