TFF Başkanı Nihat Özdemir özel programa konuk oluyor

Türk futbolunun karşı karşıya kaldığı sorunları birlik ve beraberlik içinde masaya yatırıp tartışmayı ve çözüm önerileri ortaya koymayı hedefleyen beIN SPORTS, yepyeni bir özel röportaj serisini sporseverler ile buluşturuyor. beUNITED isimli bu özel programın ilk konuğu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir olacak. Futbol endüstrisinin tüm paydaşlarının görüşlerini serbestçe paylaşabileceği bir açık platform niteliği taşıyacak beUNITED'ın birinci bölümü, 21 Mart Pazar günü saat 23.00'da beIN Sports HD1'de yayınlanacak.

beUNITED özel röportaj serisinin ilk konuğu Özdemir, Türk futbolunun gündemindeki sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Kulüplerin harcama limitlerinden saha zeminlerine, KOVİD-19'dan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne, kulüp yöneticilerinin maç sonu yorumlarından milli takımın Euro 2020 macerasına kadar birçok önemli konu başlığı Özdemir'in açıklamaları arasında öne çıkıyor.

Türk futbolunun sorunları aşmak için ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik ruhunu canlandırmak adına hazırlanan bu özel röportaj serisinde, futbol endüstrisinin nasıl gelişebileceğine dair fikirler, sorunları aşmak için kimlere ne tür sorumluluklar düştüğüne ilişkin görüşler ve çözüm önerileri ekranlara taşınıyor.

Futbolun tüm paydaşlarına söz hakkı tanımayı hedefleyen programda, kamuoyunun merak ettiği sorular da muhatapları tarafından yanıtlanacak. beUNITED, ikinci bölümü itibariyle Türk futbolunun en önemli isimleriyle her Cuma 23.00'da beIN SPORTS HD 1 ekranlarında olacak.