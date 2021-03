Trabzonspor'da Abdullah Avcı damgası! Son 10 yılın en iyisi

AVCI'DAN DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ SEBEBİYLE ZİYARET

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Trabzon'da bulunan Zafer Özel Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Down Sendromlu çocuklarımızın yanı sıra Otizmli çocuklarımızla da bir araya gelen Teknik Direktörü Abdullah Avcı, tüm çocuklara forma hediye etti. Down Sendromlu çocukların kendisine özel hazırladıkları hediyeleri de kabul eden Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Burada olduğum için çok mutluyum. Karşılamanız ve hediyeleriniz çok güzeldi. Hepinize sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.