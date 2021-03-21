Trabzonspor'da Abdullah Avcı damgası! Son 10 yılın en iyisi

Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü mağlup ederek zirve iddiasını yeniden ortaya koyan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı, hem kendisi hem de kulüp açısından önemli bir başarıya imza atmış durumda. Ligde dördüncü sırada yer alan Trabzonspor, Abdullah Avcı göreve geldiğinden itibaren 12 basamak tırmanma başarısı göstermişti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili kulübün son 10 yılında görev yapan 11 teknik adam içerisinde en iyi puan ortalamasını yakalayan teknik adam olarak kulüp tarihine de geçmeyi başardı.
ŞENOL GÜNEŞ'E YAKLAŞAN TEK İSİM OLDU
Tecrübeli teknik adam 2010-2011 sezonundan sonra en iyi maç başına puan ortalaması yakaladı. 2010-11 sezonunda Şenol Güneş'in yakaladığı 2.40'lık puan ortalamasına yaklaşan teknik adam olan Abdullah Avcı, 2.2'lik puan ortalaması ile son 10 yılın en iyi puan ortalaması yakalayan teknik direktörü oldu. Bordo-mavili takımda son 10 yılda Tolunay Kafkas (1.47) , Mustafa Reşit Akçay (1.45) , Vahid Halilhodziç (1.58), Shota Arwaladze (1.27), Sadi Tekelioğlu (1.50), Hami Mandıralı (1.40) , Ersun Yanal (1.60) , Rıza Çalımbay (1.77) , Ünal Karaman (1.85), Hüseyin Çimşir (1.80) ve Eddie Newton (1.00) ortalamalarını yakalamıştı.
AVCI KENDİ REKORUNU DA KIRDI
Trabzonspor'un başında çok önemli bir çıkışa imza atan teknik direktör Abdullah Avcı, kendi kariyerindeki en yüksek galibiyet oranına da ulaştığı dönemi yaşıyor. İstanbulspor'da 7 maçta topladığı 11 puanla yüzde 42.9'luk galibiyet oranına ulaşan Avcı, Başakşehir kulübüyle ise 316 maçta topladığı 526 puanla yüzde 46.8'lik galibiyet oranına ulaşmıştı. Avcı, Beşiktaş kulübünde ise 18 maçta topladığı 30 puanla yüzde 50'lik galibiyet oranına ulaşırken, Trabzonspor'daki başarısı ile kendi kariyer rekorunu kırdı. Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 22 maçta topladığı 49 puanla yüzde 68.2'lik bir galibiyet oranı yakalamayı başardı.
AVCI'DAN GALİBİYET JESTİ: İZNİ BİR GÜN DAHA UZATTI
Trabzonspor'un Ankaragücü karşısında aldığı galibiyet sonrası teknik direktör Abdullah Avcı soyunma odasında oyunculara beklediği müjdeli haberi verdi. Maçlarda galibiyet ve mağlubiyetlere göre ceza ve ödül sistemi uygulayan Avcı, maç kaybedilince ertesi güne antrenman koyup, kazanılınca izin veriyordu. Bu kez milli maç arası olduğu için maç öncesi oyunculara üç gün izin vereceği bilgisini ileten Avcı, maçta rahat bir skorla galibiyet gelince ödül sistemini devreye soktu ve oyuncuların iznini bir gün daha uzattı. Böylelikle Çarşamba günü yapılacak olan ilk antrenman Perşembe'ye aktarıldı ve oyuncularda tatillerini bir gün daha uzatmanın mutluluğunu yaşadı.
AVCI'DAN DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ SEBEBİYLE ZİYARET
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Trabzon'da bulunan Zafer Özel Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Down Sendromlu çocuklarımızın yanı sıra Otizmli çocuklarımızla da bir araya gelen Teknik Direktörü Abdullah Avcı, tüm çocuklara forma hediye etti. Down Sendromlu çocukların kendisine özel hazırladıkları hediyeleri de kabul eden Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Burada olduğum için çok mutluyum. Karşılamanız ve hediyeleriniz çok güzeldi. Hepinize sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.