Trabzonspor'da Abdullah Avcı damgası! Son 10 yılın en iyisi

AVCI KENDİ REKORUNU DA KIRDI

Trabzonspor'un başında çok önemli bir çıkışa imza atan teknik direktör Abdullah Avcı, kendi kariyerindeki en yüksek galibiyet oranına da ulaştığı dönemi yaşıyor. İstanbulspor'da 7 maçta topladığı 11 puanla yüzde 42.9'luk galibiyet oranına ulaşan Avcı, Başakşehir kulübüyle ise 316 maçta topladığı 526 puanla yüzde 46.8'lik galibiyet oranına ulaşmıştı. Avcı, Beşiktaş kulübünde ise 18 maçta topladığı 30 puanla yüzde 50'lik galibiyet oranına ulaşırken, Trabzonspor'daki başarısı ile kendi kariyer rekorunu kırdı. Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 22 maçta topladığı 49 puanla yüzde 68.2'lik bir galibiyet oranı yakalamayı başardı.

AVCI'DAN GALİBİYET JESTİ: İZNİ BİR GÜN DAHA UZATTI

Trabzonspor'un Ankaragücü karşısında aldığı galibiyet sonrası teknik direktör Abdullah Avcı soyunma odasında oyunculara beklediği müjdeli haberi verdi. Maçlarda galibiyet ve mağlubiyetlere göre ceza ve ödül sistemi uygulayan Avcı, maç kaybedilince ertesi güne antrenman koyup, kazanılınca izin veriyordu. Bu kez milli maç arası olduğu için maç öncesi oyunculara üç gün izin vereceği bilgisini ileten Avcı, maçta rahat bir skorla galibiyet gelince ödül sistemini devreye soktu ve oyuncuların iznini bir gün daha uzattı. Böylelikle Çarşamba günü yapılacak olan ilk antrenman Perşembe'ye aktarıldı ve oyuncularda tatillerini bir gün daha uzatmanın mutluluğunu yaşadı.