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Giriş Tarihi: 22.3.2021 20:37 Son Güncelleme: 22.3.2021 21:16

A Milliler sahaya indi! o isimleri alkışlattı...

A Milliler sahaya indi! Şenol Güneş o isimleri alkışlattı...

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta , 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta ile karşılaşacak A Millî Takım'ımız kamptaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.00'da başlayan antrenmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışıldı. Hafta sonu maç takvimine göre bazı futbolculara rejenerasyon programı uygulandı.

Antrenmanın başında tüm kadro ile sahada toplanan Teknik Direktör Şenol Güneş, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Halil Akbunar ve Taylan Antalyalı'yı tebrik ederek tüm takıma alkışlattı.

Millî Takımımızın antrenmanını A Millî Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

Ay Yıldızlılar, Hollanda ile oynayacakları karşılaşma öncesindeki son çalışmasını 23 Mart Salı akşamı saat 18.00'de TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak.

İşte A Milli Takım'ın hazırlıklarından kareler:

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A Milliler sahaya indi! Şenol Güneş o isimleri alkışlattı...
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