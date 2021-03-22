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Giriş Tarihi: 22.3.2021

Antalya kazandı Bakkal devri bitti

Antalya kazandı Bakkal devri bitti
21 yıl sonra Türkiye Kupası'nda finali gören Antalyaspor, ligdeki 8 maçlık galibiyet hasretine BŞB Erzurumspor karşısında son verdi. Sahasında oynadığı karşılaşmanın 39. dakikasında Aatif Chahechouhe'nun golüyle geriye düşen Akdeniz ekibi, ikinci yarıda Fredy, Gökdeniz Bayrakdar ve Bünyamin Balcı ile ağları sarsarak sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Ersun Yanal'ın takımı bu zaferle puanını 39'a yükseltti. Dadaşlar ise, bu sezon göreve gelen 3. teknik direktörü Mesut Bakkal ile de karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

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Antalya kazandı Bakkal devri bitti
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