Başakşehir’e bir çelme daha

Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan son şampiyon Medipol Başakşehir, ligin dibindeki Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynadığı maçta golsüz berabere kaldı. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele iki ekip de pozisyon bulmakta zorlandı. Alınan bu sonucun ardından Denizlispor puanını 25 yaparken, son sırada kalmaya devam etti. Başakşehir ise 30 puana çıktı. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, 120 dakika oynadıkları kupa maçı sonrası yorgun olduklarını belirterek, "Skora yakın oynadık ancak beceremedik bir şekilde topu içeriye sokmayı" diye konuştu.