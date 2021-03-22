Bursalı Emirhan Aydoğan parlıyor!

Son oynanan Adanaspor mücadelesinde, bir gol ve bir asistle takımının maçı 3-0 kazanmasında direkt rol alan genç oyuncu, ligdeki gol sayısını da 7'ye çıkardı. Ligde bu sezon 24 kez forma şansı bulan Emirhan, 3 asist ile de takım arkadaşlarına yardımcı oldu. Teknik heyetin güvenini kazanan Emirhan, ligdeki 22 maçta tam süre aldı.

Yeşil-beyazlıların altyapısından yetişen oyuncu, önceki dönemlerdeki performansını da katladı. Geçtiğimiz sezon 22 lig müsabakasında forma giyen Emirhan, 2 kez gol sevinci yaşamış, asist katkısında bulunamamıştı. Bu sezon ise bambaşka bir görüntüye bürünen oyuncunun, profesyonel kulüp kariyerinde ise geçen sezonlarda yalnızca 7 golü bulunuyordu.