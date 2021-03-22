Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bursalı Emirhan Aydoğan parlıyor!
Giriş Tarihi: 22.3.2021 11:47

Bursalı parlıyor!

Bursalı Emirhan Aydoğan parlıyor!

'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu , kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Aydoğan bu sezon, kariyerinin öncesindeki dönemlerine göre gole katkısını ikiye katladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Bursaspor'un son haftalarda yükselen performansında önemli rol oynayan Emirhan Aydoğan, oyuna ve skora yaptığı katkıyla dikkat çekti.

Son oynanan Adanaspor mücadelesinde, bir gol ve bir asistle takımının maçı 3-0 kazanmasında direkt rol alan genç oyuncu, ligdeki gol sayısını da 7'ye çıkardı. Ligde bu sezon 24 kez forma şansı bulan Emirhan, 3 asist ile de takım arkadaşlarına yardımcı oldu. Teknik heyetin güvenini kazanan Emirhan, ligdeki 22 maçta tam süre aldı.

Yeşil-beyazlıların altyapısından yetişen oyuncu, önceki dönemlerdeki performansını da katladı. Geçtiğimiz sezon 22 lig müsabakasında forma giyen Emirhan, 2 kez gol sevinci yaşamış, asist katkısında bulunamamıştı. Bu sezon ise bambaşka bir görüntüye bürünen oyuncunun, profesyonel kulüp kariyerinde ise geçen sezonlarda yalnızca 7 golü bulunuyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Altın fiyatlarındaki hareketlilik! Bugün Güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
SON DAKİKA | Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor! 22 Mart Pazartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son Dakika Ekonomi Haberleri - Altın Fiyatları Bugün Nasıl? Altın fiyatları ne kadar - kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, ata canlı alış-satış fiyatları
Son dakika haberi: Nisan için korkutan uyarı: Koronavirüs piki geliyor!
Son dakika: Dolar kuru ne kadar? Dolar Kaç TL? 22 Mart Bugün Dolar canlı, anlık fiyatı ve döviz kuru son durumu
Son dakika: Hastalığı nükseden Seren Serengil'den yardım çağrısı! Seren Serengil'in durumu yeniden kötüye gidiyor!
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu! Ekonomide reformun takvimi açıklanıyor
Son dakika haberi: 133 mesleğe karşılıksız hibe desteği! İşte merak edilenler...
Son dakika: Devlet büyüttü okuttu gelin etti
Son dakika: “Küfürbaz savcı” Özcan Muhammed Gündüz nasıl deşifre oldu? Çarpıcı detaylar ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursalı Emirhan Aydoğan parlıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA