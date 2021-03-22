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Giriş Tarihi: 22.3.2021

Derbi galibiyetini unuttu!

Derbi galibiyetini unuttu!

; Galatasaray ve ’a karşı bu sezon galibiyete hasret kaldı. Rakiplerine karşı 4 maçta sadece 2 puan alabildi

Fenerbahçe bu sezon İstanbullu ezeli rakiplerine karşı zaferi unuttu! Sarılacivertliler sezonun ilk yarısında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Galatasaray'a kendi evinde 1-0 yenildi. Beşiktaş karşısında ilk dönemdeki karşılaşmada gol düellosunu 4-3 ile kaybeden Kanarya, dün ise Vodafone Park'ta berabere kaldı. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı galibiyete hasret kalan teknik direktör Erol Bulut'un talebeleri, 4 büyükler arasında oynanan maçlarda ise sadece Trabzonspor'a karşı iki maçta da üstünlük sağlayabildi.

EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDEYDİ
F.BAHÇE Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, maç boyunca hop oturup hop kalktı. Ozan'ın ayağından gelen golün ardından büyük sevinç yaşayan Belözoğlu sevincini çevresi ile paylaştı.

GUSTAVO: LİG YARIŞI ORTADA
F.BAHÇE kaptanı Luiz Gustavo, yarışta sonuna kadar kalacaklarını söyledi. Brezilyalı oyuncu, "İki takım da şampiyonluk için yarışıyor. Lig ortada. Son maça kadar savaşacağız. Ben Fenerbahçe'de mutluyum. Bizim yapmamız gereken inanmak ve son ana dek mücadele etmek" sözleriyle inançlarını gösterdi

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Derbi galibiyetini unuttu!
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