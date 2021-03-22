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Giriş Tarihi: 22.3.2021 17:50

FIFA'dan 'a görev

DHA
FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem , 24 Mart Çarşamba günün 'nda oynanacak olan Belçika-Galler maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Belçika ile Galler takımları arasında 24 Mart Çarşamba günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu müsabakasını yönetecek.

Belçika'nın Leuven şehrindeki Dan Dreef Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak müsabakada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Cüneyt Çakır, FIFA Dünya sıralamasında 1'inci sırada bulunan Belçika'nın Galler'i ağırlayacağı karşılaşma ile 53'üncü kez A Milli Takım düzeyinde maç yönetecek.

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FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
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