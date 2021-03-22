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Giriş Tarihi: 22.3.2021

Fırtına Avcı’ya Avcı da fırtına’ya iyi geldi

YUNUS EMRE SEL
Fırtına Avcı’ya Avcı da fırtına’ya iyi geldi

’da son 10 yılın en iyi puan ortalamasını yakalayan teknik direktör olan Avcı, kariyerindeki en yüksek galibiyet oranına da bordo-mavililerle ulaştı

Süper Lig'de 9'uncu haftada Trabzonspor'un başında ilk maçına çıkan teknik direktör Abdullah Avcı, bordo- mavili takımla iyi bir uyum yakaladı. 16. sırada devraldığı takımı 4.'lüğe kadar çıkaran 57 yaşındaki hoca, bordo-mavililerde son 10 yıldaki 11 teknik adam içerisinde en iyi puan ortalamasını yakalayan hoca oldu. 2.2 puan ortalaması ile 2010-11'de Şenol Güneş'in tutturduğu 2.4'lük ortalamaya en çok yaklaşan isim olan Avcı, kariyerinin en yüksek galibiyet oranını da Trabzonspor'da yakaladı. Tecrübeli hoca, bordomavililerin başında 22 maçta topladığı 49 puanla %68.2'lik bir orana ulaştı.

DAHA KAZANILACAK ÇOK MAÇIMIZ VAR
A.GÜCÜ'NÜ 4 golle geçen Trabzonsporlu futbolcular, maçın ardından soyunma odasında kendi aralarında iddialı konuşmalar yaptı. Futbolcular birbirlerine, "Ligi daha iyi yerde bitirebiliriz, bunu yapabilecek gücümüz var. Daha üst sıralar için mücadeleye devam edeceğiz" diyerek söz verdiler. Takıma ekstra bir gün izin veren teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncularını alınan galibiyetten dolayı kutlayarak, "Kazanmak çok önemliydi, aklımızın oyunda olması lazımdı. İzninizi iyi kullanın, futboldan uzak kalın. Önümüzde kazanacağımız çok maç var. Bu karşılaşmadaki odaklanmanız ve kazanma azminiz için teşekkür ederim" dedi.

21 MART ETKİNLİĞİ
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Trabzon'da bulunan Zafer Özel Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti ve tüm çocuklara hediye forma verdi.

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Fırtına Avcı’ya Avcı da fırtına’ya iyi geldi
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