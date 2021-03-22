Fırtına Avcı’ya Avcı da fırtına’ya iyi geldi

Süper Lig'de 9'uncu haftada Trabzonspor'un başında ilk maçına çıkan teknik direktörbordo- mavili takımla iyi bir uyum yakaladı. 16. sırada devraldığı takımı 4.'lüğe kadar çıkaran2.2 puan ortalaması ile 2010-11'de Şenol Güneş'in tutturduğu 2.4'lük ortalamaya en çok yaklaşan isim olan Avcı, kariyerinin en yüksek galibiyet oranını da Trabzonspor'da yakaladı. Tecrübeli hoca, bordomavililerin başındaA.GÜCÜ'NÜ 4 golle geçen Trabzonsporlu futbolcular, maçın ardından soyunma odasında kendi aralarında iddialı konuşmalar yaptı. Futbolcular birbirlerine,diyerek söz verdiler. Takıma ekstra bir gün izin veren teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncularını alınan galibiyetten dolayı kutlayarak, "Kazanmak çok önemliydi, aklımızın oyunda olması lazımdı. İzninizi iyi kullanın, futboldan uzak kalın. Önümüzde kazanacağımız çok maç var. Bu karşılaşmadaki odaklanmanız ve kazanma azminiz için teşekkür ederim" dedi.TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Trabzon'da bulunan Zafer Özel Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti ve tüm çocuklara hediye forma verdi.