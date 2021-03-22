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Giriş Tarihi: 22.3.2021 19:22 Son Güncelleme: 22.3.2021 19:25

Galatasaraylı Linnes'ten flaş Haaland yorumu: "Türkler ondan korkuyor!"

Galatasaraylı Linnes'ten flaş Haaland yorumu: Türkler ondan korkuyor!

'ın Norveçli sol beki , milli takıma davet edilmiş ve ülkesine gitmişti. basınına konuşan Linnes, Haaland ve takım arkadaşlarıyla ilgili flaş itiraflarda bulundu. İşte Linnes'in o açıklamaları...

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda milli takımımıza karşı mücadele edecek olan Norveç'in aday kadrosuna davet edilen Galatasaraylı Martin Linnes, mill takımı için ülkesine gitti. Milli takımın basın toplantısında açıklamalarda bulunan Linnes, takım arkadaşı Omar Elabdellaoui'nin geçirdiği kazadan ve Haaland hakkındaki dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİR ANDA KAOS OLDU"

Vatandaşı Omar Elabdellaoui'nin yılbaşı gecesi geçirdiği kazayı anlatan Linnes, "Elbette şoktu. Medyada dolaşan haberler vardı ama sonunda kulüpten bilgi aldık. Sonra bir anda kaos oldu ve neler olduğunu öğrenmeye çalıştık. Omar'la yakın bir ilişkim var. Kulübün onlara verdiği destekten dolayı çok iyi hissetti. Çünkü hem kulüp hem çevresindekiler ona sahip çıktı. Hepimiz dönmesi için yardım ettik." diye konuştu.

"SOYUNMA ODASINDA HAALAND..."

Son dönemde Avrupa futbolunu kasıp kavuran Norveçli genç golcü Erling Haaland hakkında da konuşan Linnes, Galatasaray'da her pazartesi soyunma odasında Haaland'dan bahsedildiğini söyledi.

Linnes, "Her pazartesi soyunma odasındaki ilk konu Haaland. Galatasaray'daki takım arkadaşlarım onu çok merak ediyorlar ve her zaman soruyorlar. Nelere güldüğünü, ne konuştuğunu ve hatta ne yediğini bile merak ediyorlar." diye konuştu.

"TÜRKLER ONDAN KORKUYOR"

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Norveç, hafta sonu Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Bununla ilgili yorumda bulunan Linnes, Haaland'dan korkulduğunu iddia etti.

Linnes'in yorumları şöyle:

"O herkesin ağzında. Daha önce görmediğimiz şeyler yapıyor. Bence, Türkler onunla karşılaşmaktan korkuyor."

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Galatasaraylı Linnes'ten flaş Haaland yorumu: "Türkler ondan korkuyor!"
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