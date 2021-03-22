Galatasaraylı Linnes'ten flaş Haaland yorumu: "Türkler ondan korkuyor!"

"BİR ANDA KAOS OLDU"

Vatandaşı Omar Elabdellaoui'nin yılbaşı gecesi geçirdiği kazayı anlatan Linnes, "Elbette şoktu. Medyada dolaşan haberler vardı ama sonunda kulüpten bilgi aldık. Sonra bir anda kaos oldu ve neler olduğunu öğrenmeye çalıştık. Omar'la yakın bir ilişkim var. Kulübün onlara verdiği destekten dolayı çok iyi hissetti. Çünkü hem kulüp hem çevresindekiler ona sahip çıktı. Hepimiz dönmesi için yardım ettik." diye konuştu.