Ghezzal, Kasımpaşa’da yok

Beşiktaş'ın Cezayirli sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 28 yaşındaki futbolcu, 4 Nisan'da deplasmanda oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek. Ghezzal maçın ardından yaptığı açıklamada ise "G.Saray'a karşı 1 puan daha ileri gittik. F.Bahçe ile farkı koruduk. Çok mutluyum milli takıma seçildiğim için. Beşiktaş'ta seviyemi yükseltmek istiyorum. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim" dedi.RACHID Ghezzal, asist sayısını 13'e çıkarırken Avrupa'da da bu alanda zirveye oynuyor. Cezayirli futbolcu, ligin asist krallığı koltuğunda ilk sırada otururken aynı zamanda da Avrupa'nın zirve ligleri içerisinde sadece Bayern Münih ile 14 asisti olan Thomas Müller'in gerisinde kaldı.