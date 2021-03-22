Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ghezzal, Kasımpaşa’da yok
Giriş Tarihi: 22.3.2021

Ghezzal, Kasımpaşa’da yok

Ghezzal, Kasımpaşa’da yok
Beşiktaş'ın Cezayirli sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 28 yaşındaki futbolcu, 4 Nisan'da deplasmanda oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek. Ghezzal maçın ardından yaptığı açıklamada ise "G.Saray'a karşı 1 puan daha ileri gittik. F.Bahçe ile farkı koruduk. Çok mutluyum milli takıma seçildiğim için. Beşiktaş'ta seviyemi yükseltmek istiyorum. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim" dedi.

TEK RAKİBİ THOMAS MÜLLER
RACHID Ghezzal, asist sayısını 13'e çıkarırken Avrupa'da da bu alanda zirveye oynuyor. Cezayirli futbolcu, ligin asist krallığı koltuğunda ilk sırada otururken aynı zamanda da Avrupa'nın zirve ligleri içerisinde sadece Bayern Münih ile 14 asisti olan Thomas Müller'in gerisinde kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Altın fiyatlarındaki hareketlilik! Güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Son Dakika Ekonomi Haberleri - Altın Fiyatları Bugün Nasıl? Altın fiyatları ne kadar - kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, ata canlı alış-satış fiyatları
Son dakika: Dolar kuru ne kadar oldu? 22 Mart Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar/TL kuru canlı alış ve satış fiyatı son durum
Son dakika: Seren Serengil'in durumu yeniden kötüye gidiyor! 46 kiloya düşen Seren Serengil yardım çağrısında bulundu...
Son dakika: “Küfürbaz savcı” Özcan Muhammed Gündüz nasıl deşifre oldu? Çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Son dakika: Canlı yayında çıplak kadın şoku! Sunucuya çalışanlar kalkan oldu...
Hazar Ergüçlü'den dizi setinde çirkin kapris! Partnerini beğenmeyen Hazar Ergüçlü sette kavga çıkardı iddiası!
Sefirin Kızı'nın yakışıklı oyuncusu Engin Akyürek'ten beklenen hamle sonunda geldi! Artık o da Instagram'da... Bakın Engin Akyürek'in ilk paylaşımı ne oldu!
Son dakika: Dikkat çeken Ozan Tufan detayı! Sergen Yalçın...
Son dakika: Beşiktaş Fenerbahçe derbisine Ozan Tufan ve Altay damga vurdu! Dikkat çeken detay...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ghezzal, Kasımpaşa’da yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA