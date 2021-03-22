Kartal’a duvar oldu!

4’ü ceza sahası içerisinden olmak üzere 6 çok kritik kurtarış ile sahanın yıldızı olan ve maç sonrası gözyaşlarını tutamayan 22 yaşındaki file bekçisi, takımının şampiyonluk yarışından kopmasını engelledi
Beşiktaş derbisini kaybetseydi şampiyonluk yolunda havlu atacak olan Fenerbahçe'nin dün gece kazandığı bir puanda golü atan Ozan Tufan kadar kalesinde şov yapan Altay Bayındır'ın da büyük payı vardı. Bu sezon performansıtavan yapan başarılı file bekçisi,4'ü ceza sahası içerisindenolmak üzere toplamda 6çok kritik kurtarış ile yıldızlaştı. Çok hırslı olan ve maçın bitiş düdüğü sonrası gözyaşlarını tutamayan 22 yaşındaki kaleciye taraftarlar da sosyalmedyada övgü yağdırdı.
DEFANSIN AKSİNE HATASIZ OYNUYOR
Maç başına yüzde 74 gibi yüksek bir kurtarış yüzdesine sahip olan Altay, mücadele başına ortalama 2.7'lik karşı karşıya şut çıkardı. Bu sezon 9 maçı gol yemedentamamlayan Altay, geridekalan karşılaşmalarda nepenaltıya sebebiyet verdi ne degole neden olan bir hata yaptı.
ERSİN DESTANOĞLU: ALTAY İNANILMAZDI
BEŞIKTAŞ'IN genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, mevkidaşı Altay Bayındır'ı maç sonrası tebrik etti. Ersin, "Bizim lehimizeydi maç. İyi oynadık ancak son dakikada yediğimiz golden dolayı 2 puan bıraktık. Çok pozisyona girdik. Altay'ı tebrik ederim, gerçekten çok iyi kurtarışlar yaptı, inanılmazdı" diye konuştu.
50 BİN TL PRİM KAÇTI!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, zorlu maç öncesi Ümraniye'de takımla bir araya geldi. Başkan Çebi, 50 bin TL galibiyet primi açıklarken kaçan 2 puan sonrası oyuncular primden oldu.
FENERBAHÇE'DE BİR OYUNCU POZİTİF ÇIKTI
Fenerbahçe, Beşiktaş karşılaşmasının ardından bir oyuncunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarılacivertli kulüp, bu futbolcunun, mücadelenin 21 kişilik kadrosunda yer almadığını da duyurdu. Oyuncunun izolasyon ve karantina sürecinin başladığı belirtilirken sporcunun bir sorununun bulunmadığı ve dinlenerek yakın takipte tutulacağı öğrenildi.
SZALAİ: SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Başarılı savunmasıyla Beşiktaş'a göz açtırmayan Attila Szalai, ligin sonuna kadar savaşarak devam edeceklerini söyledi. Macar stoper, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Son dakikaya kadar savaştık. Hiç vazgeçmedik. Maalesef derbiden 1 puan alabildik. Ligin sonuna kadar bu şekilde savaşmaya devam edeceğiz. Taraftarımız bize her zaman destek veriyor, bunu hissediyoruz. Onları mutlu etmek için, şampiyonluk için mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.