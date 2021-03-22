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Giriş Tarihi: 22.3.2021

Kartal’a duvar oldu!

Kartal’a duvar oldu!

4’ü ceza sahası içerisinden olmak üzere 6 çok kritik kurtarış ile sahanın yıldızı olan ve maç sonrası gözyaşlarını tutamayan 22 yaşındaki file bekçisi, takımının şampiyonluk yarışından kopmasını engelledi

Beşiktaş derbisini kaybetseydi şampiyonluk yolunda havlu atacak olan Fenerbahçe'nin dün gece kazandığı bir puanda golü atan Ozan Tufan kadar kalesinde şov yapan Altay Bayındır'ın da büyük payı vardı. Bu sezon performansı tavan yapan başarılı file bekçisi, 4'ü ceza sahası içerisinden olmak üzere toplamda 6 çok kritik kurtarış ile yıldızlaştı. Çok hırslı olan ve maçın bitiş düdüğü sonrası gözyaşlarını tutamayan 22 yaşındaki kaleciye taraftarlar da sosyal medyada övgü yağdırdı.

DEFANSIN AKSİNE HATASIZ OYNUYOR
Maç başına yüzde 74 gibi yüksek bir kurtarış yüzdesine sahip olan Altay, mücadele başına ortalama 2.7'lik karşı karşıya şut çıkardı. Bu sezon 9 maçı gol yemeden tamamlayan Altay, geride kalan karşılaşmalarda ne penaltıya sebebiyet verdi ne de gole neden olan bir hata yaptı.

ERSİN DESTANOĞLU: ALTAY İNANILMAZDI
BEŞIKTAŞ'IN genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, mevkidaşı Altay Bayındır'ı maç sonrası tebrik etti. Ersin, "Bizim lehimizeydi maç. İyi oynadık ancak son dakikada yediğimiz golden dolayı 2 puan bıraktık. Çok pozisyona girdik. Altay'ı tebrik ederim, gerçekten çok iyi kurtarışlar yaptı, inanılmazdı" diye konuştu.

50 BİN TL PRİM KAÇTI!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, zorlu maç öncesi Ümraniye'de takımla bir araya geldi. Başkan Çebi, 50 bin TL galibiyet primi açıklarken kaçan 2 puan sonrası oyuncular primden oldu.

FENERBAHÇE'DE BİR OYUNCU POZİTİF ÇIKTI
Fenerbahçe, Beşiktaş karşılaşmasının ardından bir oyuncunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarılacivertli kulüp, bu futbolcunun, mücadelenin 21 kişilik kadrosunda yer almadığını da duyurdu. Oyuncunun izolasyon ve karantina sürecinin başladığı belirtilirken sporcunun bir sorununun bulunmadığı ve dinlenerek yakın takipte tutulacağı öğrenildi.

SZALAİ: SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Başarılı savunmasıyla Beşiktaş'a göz açtırmayan Attila Szalai, ligin sonuna kadar savaşarak devam edeceklerini söyledi. Macar stoper, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Son dakikaya kadar savaştık. Hiç vazgeçmedik. Maalesef derbiden 1 puan alabildik. Ligin sonuna kadar bu şekilde savaşmaya devam edeceğiz. Taraftarımız bize her zaman destek veriyor, bunu hissediyoruz. Onları mutlu etmek için, şampiyonluk için mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

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Kartal’a duvar oldu!
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