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Giriş Tarihi: 22.3.2021

Meler’i istemiyoruz

Meler’i istemiyoruz

, “Hakem , rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Bir daha kendisini bizim maçımıza vermesinler” dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından yaptığı açıklamada beraberliğin, sergiledikleri futbolun hakkı olmadığını belirtirken Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ı da kurtarışları nedeniyle tebrik etmek gerektiğini söyledi. Karşılaşmadaki hakem yönetimine sert tepki gösteren deneyimli hoca, şu ifadeleri kullandı: "Hakem arkadaş, bu Halil Umut Meler, rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce de bizim maçları yönetti. Hakem arkadaştan hiç mutlu değilim. Kendisini bir daha Beşiktaş maçında görmek istemiyoruz. Yanlış anlamayın, böyle enteresan yöneten hakem istemiyoruz. Gördüğünü çalan hakem arkadaşlar verilirse memnun olurum."

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Meler’i istemiyoruz
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