Meler’i istemiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından yaptığı açıklamada beraberliğin, sergiledikleri futbolun hakkı olmadığını belirtirkensöyledi. Karşılaşmadaki hakem yönetimine sert tepki gösteren deneyimli hoca, şu ifadeleri kullandı: "Hakem arkadaş, bu Halil Umut Meler, rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce de bizim maçları yönetti.Yanlış anlamayın, böyle enteresan yöneten hakem istemiyoruz. Gördüğünü çalan hakem arkadaşlar verilirse memnun olurum."