Özdemir’den önemli sözler

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, beUNITED'a şu açıklamalarda bulundu:şampiyonlukları hakkındaki başvurusunu inceliyorlar, yakında tahmin ediyorum ki cevap verilecek.hakem gelsin deniyor, biz zaten dışarıya hakem yolluyoruz. Hakem hata yapabilir. Ben bir kasıt var mı, yok mu ona bakıyorum. Türk hakemliğinin kalitesi belli ve takdir görüyor.3. senemiz ve çok memnunuz.1 Nisan'a kadar seyircisiz oynama kararımız devam etmekte. 1 Nisan'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir durum değerlendirmesi yapacağız, ona göre karar vereceğiz.değişikliği yapmak için 3'te 2 lazım, bazı kulüplerimiz bu mali genel kurula gelmeme kararı aldılar. O kararı alanlardan biri, FIFA'ya gidiyor. Halbuki o kurula iştirak etseydi, o kararı çıkartacaktık. Görelim bakalım, ne bulacak."