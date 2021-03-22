Özdemir’den önemli sözler

“Yabancı hakem gelsin deniyor, biz zaten dışarıya hakem yolluyoruz. VAR’dan da memnunuz” diyen TFF Başkanı, F.Bahçe’nin şampiyonluk başvurusuna da yakında cevap verileceğini söyledi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, beUNITED'a şu açıklamalarda bulundu: F.Bahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki başvurusunu inceliyorlar, yakında tahmin ediyorum ki cevap verilecek. Yabancı hakem gelsin deniyor, biz zaten dışarıya hakem yolluyoruz. Hakem hata yapabilir. Ben bir kasıt var mı, yok mu ona bakıyorum. Türk hakemliğinin kalitesi belli ve takdir görüyor. VAR'daki 3. senemiz ve çok memnunuz. Bazı problemler yaşıyoruz, netice olarakinsanlar yönetiyor, hata yapabilirler. Heryıl, VAR'da daha iyiye gittiğimize inanıyorum. Biz bu aşamada, herhangi bir şekildeseyircili oynamayı kolay görmüyoruz. 1 Nisan'a kadar seyircisiz oynama kararımız devam etmekte. 1 Nisan'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir durum değerlendirmesi yapacağız, ona göre karar vereceğiz. Tüzük değişikliği yapmak için 3'te 2 lazım, bazı kulüplerimiz bu mali genel kurula gelmeme kararı aldılar. O kararı alanlardan biri, FIFA'ya gidiyor. Halbuki o kurula iştirak etseydi, o kararı çıkartacaktık. Görelim bakalım, ne bulacak."