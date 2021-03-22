Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Özdemir’den önemli sözler
Giriş Tarihi: 22.3.2021

Özdemir’den önemli sözler

Özdemir’den önemli sözler

“Yabancı hakem gelsin deniyor, biz zaten dışarıya hakem yolluyoruz. VAR’dan da memnunuz” diyen TFF Başkanı, ’nin şampiyonluk başvurusuna da yakında cevap verileceğini söyledi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, beUNITED'a şu açıklamalarda bulundu:
F.Bahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki başvurusunu inceliyorlar, yakında tahmin ediyorum ki cevap verilecek.
Yabancı hakem gelsin deniyor, biz zaten dışarıya hakem yolluyoruz. Hakem hata yapabilir. Ben bir kasıt var mı, yok mu ona bakıyorum. Türk hakemliğinin kalitesi belli ve takdir görüyor.
VAR'daki 3. senemiz ve çok memnunuz. Bazı problemler yaşıyoruz, netice olarak insanlar yönetiyor, hata yapabilirler. Her yıl, VAR'da daha iyiye gittiğimize inanıyorum.
Biz bu aşamada, herhangi bir şekilde seyircili oynamayı kolay görmüyoruz. 1 Nisan'a kadar seyircisiz oynama kararımız devam etmekte. 1 Nisan'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir durum değerlendirmesi yapacağız, ona göre karar vereceğiz.
Tüzük değişikliği yapmak için 3'te 2 lazım, bazı kulüplerimiz bu mali genel kurula gelmeme kararı aldılar. O kararı alanlardan biri, FIFA'ya gidiyor. Halbuki o kurula iştirak etseydi, o kararı çıkartacaktık. Görelim bakalım, ne bulacak."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Altın fiyatlarındaki hareketlilik! Güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Son Dakika Ekonomi Haberleri - Altın Fiyatları Bugün Nasıl? Altın fiyatları ne kadar - kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, ata canlı alış-satış fiyatları
Son dakika: Dolar kuru ne kadar oldu? 22 Mart Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar/TL kuru canlı alış ve satış fiyatı son durum
Son dakika: Seren Serengil'in durumu yeniden kötüye gidiyor! 46 kiloya düşen Seren Serengil yardım çağrısında bulundu...
Son dakika: “Küfürbaz savcı” Özcan Muhammed Gündüz nasıl deşifre oldu? Çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Son dakika: Canlı yayında çıplak kadın şoku! Sunucuya çalışanlar kalkan oldu...
Hazar Ergüçlü'den dizi setinde çirkin kapris! Partnerini beğenmeyen Hazar Ergüçlü sette kavga çıkardı iddiası!
Sefirin Kızı'nın yakışıklı oyuncusu Engin Akyürek'ten beklenen hamle sonunda geldi! Artık o da Instagram'da... Bakın Engin Akyürek'in ilk paylaşımı ne oldu!
Son dakika: Dikkat çeken Ozan Tufan detayı! Sergen Yalçın...
Son dakika: Beşiktaş Fenerbahçe derbisine Ozan Tufan ve Altay damga vurdu! Dikkat çeken detay...
ARKADAŞINA GÖNDER
Özdemir’den önemli sözler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA