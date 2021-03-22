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Giriş Tarihi: 22.3.2021 22:07

'ye büyük onur!

Robert Lewandowski'ye büyük onur!

Almanya Bundesliga ekiplerinden 'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız golcü , ülkesi 'da devlet nişanıyla onurlandırıldı. Ülkesini yurt dışında başarıyla temsil eden isimlere verilen bu ödülü. Polonya Cumhurbaşkanı Lewandowski'ye takdim etti.

Dünya futbolunu attığı gollerle kasıp kavuran Robert Lewandowski, kırdığı rekorların ardından ödül koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor. 32 yaşındaki golcü oyuncu FIFA ve UEFA tarafından yılın futbolcusu seçilmişti.

Bayern Münih'de kırdığı rekorların ardından ülkesi Polonya'yı yurt dışında başarıyla temsil ettiği gerekçesiyle, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yıldız oyuncuya devlet nişanı taktı.

Ödülle ilgili konuşan Robert Lewandowski, "Son yıllarda ne kadar kupa ve ne kadar ödül kazanmış olsam da yalnız kaldığımda bu nişanı düşüneceğim. Kazandığım başarılara takılı kalamam, şu anda hedeflerim çok yüksek. Ancak bu ödülün tadını çıkartacağım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Duda, yıldız futbolcunun ulaştığı seviyeye vurgu yaptı ve "Herkes Lewandowski gibi, Cristiano Ronaldo gibi futbol oynayamaz. Sen dünyanın en iyisisin" övgüsünde bulundu.

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Robert Lewandowski'ye büyük onur!
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