F.Bahçe'de işler iyi gitmediği zamanlarda ayakta kalan Altay, hem Beşiktaş'ın farkı açmasına müsade etmedi hem de takımını son saniyeye kadar maçın içinde tuttu. Beşiktaş teknik heyeti ve oyuncularının bu maç sonrasında "Nasıl oldu

da kazanamadık?" dediklerini duyar gibiyim. Özellikle ikinci yarıda çok rahat koparacakları bir oyunu son dokunuşlardaki eksiklikler dolayısı ile yapamadılar. Çok iyi oynayan Aboubakar ile Atiba, iyi oynayan Ghezzal, Atiba ve

diğer oyuncuların bitiremedikleri pozisyonlar karşısında hâlâ büyük pişmanlıklar yaşadıklarını tahmin ediyorum. Ama futbol bu... Belki çok fazla gol değil ama pozisyon gördük. İzleyenler adına keyifli bir derbi, Beşiktaşlılar adına pişmanlıklarla dolu bir akşam oldu...