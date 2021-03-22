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Giriş Tarihi: 22.3.2021 07:28 Son Güncelleme: 22.3.2021 07:32

Son dakika: - derbisi sonrası olay sözler! " çaresizlik içerisinde, ve ..."

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

Son dakika haberi... Sabah Spor yazarları , , , , , ve , 1-1 biten - derbisini değerlendirdi. Usta isimler, Beşiktaş'ın çok gol kaçırdığını ancak Fenerbahçe'nin de son dakikalarda maçı kazanabileceği görüşünde birleştiler. Gürcan Bilgiç, , ve ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

AHMET ÇAKAR - HATALARI OLSA DA İYİ MAÇ YÖNETTİ

dün gece şampiyonluğunu büyük oranda ilan etmediyse bunun tek aktörü vardır; o da kalecisi Altay Bayındır. Öyle pozisyonlarda öyle muhteşem kurtarışlar yaptı ki ligi dün gece bitirmedi. Aslında Beşiktaş için beraberlik kötü bir sonuç değil. Ama F.Bahçe için aynı şeyi söyleyemeyiz. İlk devreye bakıyoruz, her iki taraf da kontrollü oynadı. İki takım da risk almadı. Beşiktaş bazı pozisyonlar buldu ama onların da hemen hepsi kaleci
Altay'a takıldı.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

İkinci yarı golle başladı. Bir duran topta Vida, Gustavo'nun altından kafasının arkası, ensesi karışık golü atınca dengeler Beşiktaş lehine değişti. Zaten F.Bahçe hücum edemiyor, hücum taktiği yok ve bu dakikadan sonra Beşiktaş önemli farkı bulacaktı ki yine maçın yıldızı Altay, F.Bahçe'yi ipten aldı. Hele hele karşı karşıya son dakikada vursa ya da Altay kurtaramasa lig büyük oranda Beşiktaş lehine bitmiş olacaktı.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

Son dakikalarda sonradan oyuna giren Ozan öyle bir gol attı ki muhteşem vurdu, sezonun en iyi gollerinden biri olmaya aday. Asıl kritik olay, son 6-7 dakika. Maç berabere gelmiş, panikte, işte bu dakikalarda bir gol daha bulsaydı ki bulabilirdi de; Welinton çizgiden çıkarttı, ligin seyri tamamen değişmiş olacaktı. Sonuçta bu haftanın kazananı yine Beşiktaş. F.Bahçe'yle puan farkını koruyorlar, Rize mağduru G.Saray herhalde şimdi kaybettiğine yanıyordur. Gelelim hakem Halil Umut Meler'e... Global baktığımızda kötü maç yönetti diyemem. Hatalar yaptı, örneğin; 'a, Pelkas'a sarı kartları vermedi. Ama yine genel olarak baktığımızda oyunu oynatması, düşmelere kalkmalara prim vermemesi başarıydı.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

Sonuçta bu haftanın kazananı yine . F.Bahçe'yle puan farkını koruyorlar, Rize mağduru G.Saray herhalde şimdi kaybettiğine yanıyordur. Gelelim hakem Halil Umut Meler'e... Global baktığımızda kötü maç yönetti diyemem. Hatalar yaptı, örneğin; 'a, Pelkas'a sarı kartları vermedi. Ama yine genel olarak baktığımızda oyunu oynatması, düşmelere kalkmalara prim vermemesi başarıydı.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

ERMAN TOROĞLU - ENTÜBEDEN ÇIKTI

İlk yarı maçta hiçbir şey yok. 2. yarı öne geçiyor. Oyunun ve direksiyonun ipini ele alıyor. Ama Beşiktaşlılar öyle pozisyonlara giriyorlar ki kaçırmaları da inanılmaz, Altay'ın kurtarışları da... Sen 2 farkı bulamazken F.Bahçe son 10 dakikada ne var ne yok yüklenir. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyi yok. Türkçe'de bir laf vardır ya; ya herru ya merru... Ozan'ın şahane bir golü ile beraberlik geldi. Beşiktaş kalecisi bu gole hiçbir şey yapamazdı.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

F.Bahçe maç boyunca kopuk kopuk oynadı. Takım olarak oynayamadılar. Son 8-10 dakika hariç... İş o hale geldi ki; kaçırdıkça ve Altay kurtardıkça bazı Fenerbahçeli oyuncular herhalde, "Bu kaleci bizim için perişan oluyor, hiç olmazsa bu kurtarışların hürmetine biraz oynayalım. Altay'a ayıp olmasın" dediler. Maçın özeti buydu. 'ın mükemmel girip kalecinin üzerine vurması maçın dönüm noktasıydı. Çalım atıp gitse ya boş kaleye atar ya da penaltı/kırmızı olurdu. Bu sonuç; G.Saray'a yaradı. F.Bahçe'ye biraz oksijen verdi. Entübeden yoğun bakıma geçti. Siyah-Beyazlılar bu maçla enselerinde boza pişirecek takımları uzakta tutacaklardı galip gelselerdi. Bu da olmadı...

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

Kalitesiz ligin heyecanı tepede biraz daha devam edecek. Haliyle bu sonuç Trabzon'a da yaradı. O da 'yukarıyı yakalar mıyım' demeye başladı. Görsel ve yazılı basında çalışan bizler için de bu sonuç iyi... Üzülen ... Ona
da şu cümleyi söylemek lazım: Kendi düşen ağlamaz! Hakem; bence maçı Türkiye standartlarının üzerinde idare etti. Buna Türkiye'deki bütün FIFA'lar da dahil... Çünkü hepsi bu maçta 20 tane daha fazla faul çalardı. Mecbur kalmadıkça
çalmadı.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

Allah var futbolcular da birbirlerine saygılıydı. Zaten - maçları Türkiye'de 4 yıldızlık maçlardır. Çok sorun olmaz. Sorun olan maç 5 yıldızlık F.Bahçe-G.Saray maçıdır. Onda da ne olursa olsun hakemi badem yaparlar.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

GÜRCAN BİLGİÇ - OZAN ATTI, FENERBAHÇE'NİN KALBİ ATTI

Sezonun final maçını, "yenilmeyelim" aklıyla oynarsanız, ne geçen maçlara yakacak ağıtınız kalır ne de zirve hesabında "inanılır" olduğunuzu gösterecek kanıtınız olur. ne maçı yaşadı ne de rakibini tedirgin edecek kadar agresiflik gösterdi. Sekizinci günde üçüncü maçını oynayan takımı değildi. Bu baskıyı kaldıracak karakteri gösteren oyuncusu da yoktu.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

Koca maç ile kaleci Altay arasında oynandı. takım olarak Kamerunlu oyuncunun seyircisi idi. Bir santrfor ancak bu kadar büyüyebilir, takımını böyle bir arada tutabilir, 22 oyuncunun en baskını olabilir. kadrosu Aboubakar'ın sezon başından beri sahip olduğu şovun, sahnesini hazırlıyor. Rakipler de en iyi müşteriler.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

, muhtemel kadrolar içinde çözümü sadece İrfan Can seçimi ile bulmaya çalıştı. Rakipten ilk darbeyi gördüğünde merkezi bırakıp, kenarlara kaçmaya başlayan ile maça tutunmaya çalışacak kadar da çaresizlik içinde. Organize bir rakip karşısına bu kadar kötü pas kalitesi ile de dikilemezsiniz zaten. Golün duran toptan olması, zaten defans sakarlığının bir parçası. Ama Genç Altay'ın yaptığı kurtarışlar, daha farklı ve travmatik bir sonucun da kalkanı için.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

Son bölümde Caner'in ortaları ile tehlikeye yaklaşırlarken, Ozan'ın jeneriklik beraberliği getiren golü, "pes etmiş" yüreklere cesaret de aşıladı. Son beş dakikaya tüm maçın pozisyonlarını sığdırdı. Altay'ın kurtarışlarına sığındıkları maçın kazananı olmalarına ramak kalmıştı. –Altay maçı berabere bitti. Fenerbahçe nefesini tekrar aldı, avantajını korudu. Sezonun devamını hafta hafta yoruma alacağız. Tahmin edilemez maçlar ligi oynuyoruz çünkü. Fenerbahçe'nin kalbi atıyor hâlâ. Yaralarını sarıp, yeniden akıl yoracakları iki haftaları da önlerinde. Ama kaderleri kendi ellerinde değil. Hepimiz bekleyeceğiz.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

ALİ GÜLTİKEN - SON PİŞMANLIK

Bu kadar pozisyona girip maçın fişini çekebilecek avantajları kullanamayan 'ın beraberliğe üzülmesi gayet normal. Ama diğer taraftan da beraberlik golünden sonra 'ye verdiği iki pozisyon sonrasında maçı kaybetme noktasında olmadığı için de sevinmeli... Oyunun geneli Beşiktaş'ın hakimiyetinde geçti. Fenerbahçe'nin Osayi, ve Valencia üzerinden kontra düşüncesi karşılaşmanın ilk dakikaları dışında çok fazla karşılık bulmadı. Ozan ile Sosa oyuna girene kadar ve sonrasında da en önemli hücum gücü Caner'di...

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

Takımını o bölgeden yaptığı uzun asistler ve ortalarla maçın içinde tuttu. Tabii ki Ozan'ın da oyuna girdikten sonraki etkinliği ve golü 'yi en azından hâlâ lig yarışının içinde bıraktı. tarafında ise hikâye çok üzücü... Vida ile golü bulduktan sonra oyun tamamen kendi istediği noktaya geldi. Fenerbahçe'nin arka alanlarında kullanabileceği boşluklar buldu. , Ghezzal, Larin, Ljajic, Mensah ve N'Kodou ile de pozisyonlara girdi ancak istediği sonuçları çıkaramadı. Özellikle Aboubakar'ın karşı karşıya kaçırdığı pozisyon maçın fişini tamemen çekebilirdi.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

F.Bahçe'de işler iyi gitmediği zamanlarda ayakta kalan Altay, hem 'ın farkı açmasına müsade etmedi hem de takımını son saniyeye kadar maçın içinde tuttu. Beşiktaş teknik heyeti ve oyuncularının bu maç sonrasında "Nasıl oldu
da kazanamadık?" dediklerini duyar gibiyim. Özellikle ikinci yarıda çok rahat koparacakları bir oyunu son dokunuşlardaki eksiklikler dolayısı ile yapamadılar. Çok iyi oynayan ile Atiba, iyi oynayan Ghezzal, Atiba ve
diğer oyuncuların bitiremedikleri pozisyonlar karşısında hâlâ büyük pişmanlıklar yaşadıklarını tahmin ediyorum. Ama futbol bu... Belki çok fazla gol değil ama pozisyon gördük. İzleyenler adına keyifli bir derbi, Beşiktaşlılar adına pişmanlıklarla dolu bir akşam oldu...

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

BÜLENT TİMURLENK - SERGEN YALÇIN GEÇ KALDI

İstanbul derbilerinde deplasmanda kazanmanın yolu 0-0'ı iyi oynamaktan geçiyor. Ligin başında dün akşamki 11'inden 6 farklı adamla Galatasaray deplasmanından golsüz beraberlikle döndüğünde rakibi durdurduğu için alkışlanmıştı. Arada 1 maç eksiği ile 5 puan fark, bu derbinin de kaybedilmesi halinde F.Bahçe için bir sezon finali niteliği taşıyordu. 'ı ikinci bölgede iyi karşıladılar. Ancak orada harcadıkları enerji, işin hücum tarafında eksik kaldı.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

orta sahada baskı yerken bu presi baypas etmek için uzun oynamayı denemezken, ilk yarıda net pozisyonlar yine ev sahibinden geldi. Devre bittiğinde Bulut'un planı eldeki forvet kalitesine bakarsanız işliyordu. Vida'nın serbest vuruştan gelen kafa golü Bulut'un planını elbette çöpe attı. F.Bahçe doğru değişikliklerle ayakta kalırken, 120 dakikalık kupa maçının yorgunluğunu daha 60'larda hissetmeye başlayan Beşiktaş'ta 'ın değişiklikleri en az 10 dakika geç kaldı.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

Altay bir kez daha yaptığı kurtarışlarla derbinin ışığının erken sönmesine itiraz ederken, ve Mensah ile net fırsatları tepti. F.Bahçe'nin Kadıköy'de kaybettiği derbinin kahramanı Ozan Tufan'dı. Teknik heyetin haftalardır sırtını döndüğü milli oyuncu, dün oyuna girdikten sonra bir kez daha takımı adına maçın adamı olmayı başardı. Ozan'ın nefis golü sonrası Beşiktaş maçı kaybedebilirdi de. Milli ara sonrasında bol ara haftalı yoğun fisktürde İstanbul'un 3 büyüğü arasında yarış hâlâ açık. Tek gerçek, puan tablosunda Beşiktaş; bir maç eksiği ile G.Saray'dan 3, F.Bahçe'den 5 puan önde oldu.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

ÖMER ÜRÜNDÜL - OZAN'I SANTRFOR OYNAT DAHA İYİ!

Dün gece iki ekibin de takım presiyle öncelikle birbirlerini oynatmamaya çalıştıkları bir ilk yarı izledik. 'ın oturmuş kadrosuyla biraz daha aktif olduğu gözleniyordu. F.Bahçe alanları iyi kapatıyor, rakibinin organize atak girişimleri yapmasına izin vermiyordu. Geride ve orta alanda kazandıkları toplarda zaman zaman tehlike yaratacak ortam yakalanıyordu. Ama sezon başından beri olmayan takımın ileri 3'lüsü dün de ortada yoktu. Bu yarıda Beşiktaş'ın iki
önemli fırsatında Altay başarılıydı. İkinci yarı başında F.Bahçe duran toptan skor dezavantajına düştü. Beşiktaş morallendi, etkili ataklara başladı. Altay 2 mükemmel kurtarışla takımı oyunda tuttu. Sonra F.Bahçe riskleri göze alarak oyunu karşı alana yıktı.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

Bu bölümü doğru oynamadı. da oyunu okuyamadı. F.Bahçe'nin bu aşırı riskli oyununa karşı, geniş alanı değerlendirecek en önemli isim kulübedeki N'Koudou idi. Ljajic çıkarken oyuna Necip'i almalıydı. Sonra da N'Koudou'yu Ghezzal veya Larin ile daha erken değiştirmeliydi.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

Bunlar yapılmayınca F.Bahçe, Ozan'ın mükemmel golüyle beraberliği yakaladığı gibi son dakikalarda maçı da kazanabilirdi. Sahanın yıldızı Altay, son dakikalarda yine muhteşem bir kurtarış yapmasa F.Bahçe mağlup da bitirebilirdi. sezon başından beri devam eden hatalarına dün bir yenisini daha ekledi. İlk 11'de Mert Hakan veya Ozan olmalıydı.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

ile Valencia'nın ayakta duracak halleri yok. Zaten ligimizdeki en kötü santrforlar F.Bahçe'de… İddia ediyorum bugüne kadar hiç oynamamış olsa da Ozan'ı santrfor koy, hiç olmazsa adam geçer, pres yapar. F.Bahçe'de Altay'ın dışında en çok Caner'i beğendim…

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

FATİH DOĞAN - BAZILARI LAUBALİ İDİ

, 'yi yenip oyun dışına iterek şampiyonluk konumunu güçlendirebilirdi. Ancak iki puanı gecenin yıldızı Altay'ın kollarında bıraktı. Maça başlarken; Beşiktaş ezberlenmiş ofansif oyun sistemi ve şablonuyla başladı. Kritik olan 'un hangi sistemle ve oyuncularla çıkacağıydı ki konuşulanın aksine, son haftalarda oturtmaya çalıştığı 4-1-4-1 sistemiyle çıktı. Defansın önünde Gustavo, İrfan Can ve Pelkas'la Bulut, teknik kapasitesi yüksek ama birbiriyle oynama alışkanlığı olmayan oyuncuları sahaya sürdü.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

İlk yarı bu üçlü defans çizgisinin orta alana yakın kurulması ve daraltılan oyun nedeniyle Josef ile Atiba'ya karşı dengeli bir duruş sergiledi . İlk 30 dakika ve Ghezzal'ı de markajda tutan F.Bahçe karşısında uzaktan orta ve şutlarla niteliksiz ataklar geliştirdi. Ljajic de oyunu açmada bekleyen etkiyi yapamadı. Osayi'yi bir kez kaçıran N'Sakala genelde markajda kaldı ve ilk yarı Beşiktaş, Rosier'le sağ kanadı kullandı. Bu durum Larin'in de performansına olumsuz yansıdı. Ghezzal'ın duran topu asiste dönüştürmesi ve Vida'nın kafa golü 'ın beklediği olaydı.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta...

Sonrasında rakibi boğan 48, 52 ve 57'de 'la üç net gol pozisyonu bulmasına rağmen Altay sahada yıldızlaştı. Bu gollerden biri gol olsa maç farklı bir yere giderdi. Beşiktaş farka gidebilirdi. 'un Sosa, Ozan Tufan ve Ferdi ile yaptığı hamleler F.Bahçe'ye dinamizm kattı. Ama oyuna hakimiyet getirmedi. Ljajic'le Mensah değişikliğinin de zamanlaması doğruydu, sonlarda Necip'in girmesi de... Beşiktaş 5-6 net fırsat bulmuşken, "Atamayana atarlar" repliği hayat buldu ve Ozan Tufan'ın şutu ile F.Bahçe beraberliği yakaladı. Siyah-beyazlı bazı oyuncuların son 30 dakikadaki laubali görüntüsü analize muhtaç. Bu oyunla Beşiktaş 2 puan kaybına üzülmeli, F.Bahçe ise 1 puana sevinmeli... Kaçan 2 puan Aboubakar'a, kazanılan 1 puan gecenin yıldızı Altay'a yazar.

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