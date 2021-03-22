AHMET ÇAKAR - HATALARI OLSA DA İYİ MAÇ YÖNETTİ
Beşiktaş dün gece şampiyonluğunu büyük oranda ilan etmediyse bunun tek aktörü vardır; o da Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır. Öyle pozisyonlarda öyle muhteşem kurtarışlar yaptı ki ligi dün gece bitirmedi. Aslında Beşiktaş için beraberlik kötü bir sonuç değil. Ama F.Bahçe için aynı şeyi söyleyemeyiz. İlk devreye bakıyoruz, her iki taraf da kontrollü oynadı. İki takım da risk almadı. Beşiktaş bazı pozisyonlar buldu ama onların da hemen hepsi kaleci
Altay'a takıldı.
İkinci yarı Beşiktaş golle başladı. Bir duran topta Vida, Gustavo'nun altından kafasının arkası, ensesi karışık golü atınca dengeler Beşiktaş lehine değişti. Zaten F.Bahçe hücum edemiyor, hücum taktiği yok ve bu dakikadan sonra Beşiktaş önemli farkı bulacaktı ki yine maçın yıldızı Altay, F.Bahçe'yi ipten aldı. Hele hele karşı karşıya son dakikada Aboubakar vursa ya da Altay kurtaramasa lig büyük oranda Beşiktaş lehine bitmiş olacaktı.
Son dakikalarda sonradan oyuna giren Ozan öyle bir gol attı ki muhteşem vurdu, sezonun en iyi gollerinden biri olmaya aday. Asıl kritik olay, son 6-7 dakika. Maç berabere gelmiş, Beşiktaş panikte, işte bu dakikalarda Fenerbahçe bir gol daha bulsaydı ki bulabilirdi de; Welinton çizgiden çıkarttı, ligin seyri tamamen değişmiş olacaktı. Sonuçta bu haftanın kazananı yine Beşiktaş. F.Bahçe'yle puan farkını koruyorlar, Rize mağduru G.Saray herhalde şimdi kaybettiğine yanıyordur. Gelelim hakem Halil Umut Meler'e... Global baktığımızda kötü maç yönetti diyemem. Hatalar yaptı, örneğin; Aboubakar'a, Pelkas'a sarı kartları vermedi. Ama yine genel olarak baktığımızda oyunu oynatması, düşmelere kalkmalara prim vermemesi başarıydı.
Sonuçta bu haftanın kazananı yine Beşiktaş. F.Bahçe'yle puan farkını koruyorlar, Rize mağduru G.Saray herhalde şimdi kaybettiğine yanıyordur. Gelelim hakem Halil Umut Meler'e... Global baktığımızda kötü maç yönetti diyemem. Hatalar yaptı, örneğin; Aboubakar'a, Pelkas'a sarı kartları vermedi. Ama yine genel olarak baktığımızda oyunu oynatması, düşmelere kalkmalara prim vermemesi başarıydı.
ERMAN TOROĞLU - ENTÜBEDEN ÇIKTI
İlk yarı maçta hiçbir şey yok. 2. yarı Beşiktaş öne geçiyor. Oyunun ve direksiyonun ipini ele alıyor. Ama Beşiktaşlılar öyle pozisyonlara giriyorlar ki kaçırmaları da inanılmaz, Altay'ın kurtarışları da... Sen 2 farkı bulamazken F.Bahçe son 10 dakikada ne var ne yok yüklenir. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyi yok. Türkçe'de bir laf vardır ya; ya herru ya merru... Ozan'ın şahane bir golü ile beraberlik geldi. Beşiktaş kalecisi bu gole hiçbir şey yapamazdı.
F.Bahçe maç boyunca kopuk kopuk oynadı. Takım olarak oynayamadılar. Son 8-10 dakika hariç... İş o hale geldi ki; Beşiktaş kaçırdıkça ve Altay kurtardıkça bazı Fenerbahçeli oyuncular herhalde, "Bu kaleci bizim için perişan oluyor, hiç olmazsa bu kurtarışların hürmetine biraz oynayalım. Altay'a ayıp olmasın" dediler. Maçın özeti buydu. Aboubakar'ın mükemmel girip kalecinin üzerine vurması maçın dönüm noktasıydı. Çalım atıp gitse ya boş kaleye atar ya da penaltı/kırmızı olurdu. Bu sonuç; G.Saray'a yaradı. F.Bahçe'ye biraz oksijen verdi. Entübeden yoğun bakıma geçti. Siyah-Beyazlılar bu maçla enselerinde boza pişirecek takımları uzakta tutacaklardı galip gelselerdi. Bu da olmadı...
Kalitesiz ligin heyecanı tepede biraz daha devam edecek. Haliyle bu sonuç Trabzon'a da yaradı. O da 'yukarıyı yakalar mıyım' demeye başladı. Görsel ve yazılı basında çalışan bizler için de bu sonuç iyi... Üzülen Beşiktaş... Ona
da şu cümleyi söylemek lazım: Kendi düşen ağlamaz! Hakem; bence maçı Türkiye standartlarının üzerinde idare etti. Buna Türkiye'deki bütün FIFA'lar da dahil... Çünkü hepsi bu maçta 20 tane daha fazla faul çalardı. Mecbur kalmadıkça
çalmadı.
Allah var futbolcular da birbirlerine saygılıydı. Zaten Beşiktaş-Fenerbahçe maçları Türkiye'de 4 yıldızlık maçlardır. Çok sorun olmaz. Sorun olan maç 5 yıldızlık F.Bahçe-G.Saray maçıdır. Onda da ne olursa olsun hakemi badem yaparlar.
GÜRCAN BİLGİÇ - OZAN ATTI, FENERBAHÇE'NİN KALBİ ATTI
Sezonun final maçını, "yenilmeyelim" aklıyla oynarsanız, ne geçen maçlara yakacak ağıtınız kalır ne de zirve hesabında "inanılır" olduğunuzu gösterecek kanıtınız olur. Fenerbahçe ne maçı yaşadı ne de rakibini tedirgin edecek kadar agresiflik gösterdi. Sekizinci günde üçüncü maçını oynayan Beşiktaş takımı değildi. Bu baskıyı kaldıracak karakteri gösteren oyuncusu da yoktu.
Koca maç Aboubakar ile kaleci Altay arasında oynandı. Fenerbahçe takım olarak Kamerunlu oyuncunun seyircisi idi. Bir santrfor ancak bu kadar büyüyebilir, takımını böyle bir arada tutabilir, 22 oyuncunun en baskını olabilir. Beşiktaş kadrosu Aboubakar'ın sezon başından beri sahip olduğu şovun, sahnesini hazırlıyor. Rakipler de en iyi müşteriler.
Erol Bulut, muhtemel kadrolar içinde çözümü sadece İrfan Can seçimi ile bulmaya çalıştı. Rakipten ilk darbeyi gördüğünde merkezi bırakıp, kenarlara kaçmaya başlayan Samatta ile maça tutunmaya çalışacak kadar da çaresizlik içinde. Organize bir rakip karşısına bu kadar kötü pas kalitesi ile de dikilemezsiniz zaten. Golün duran toptan olması, zaten defans sakarlığının bir parçası. Ama Genç Altay'ın yaptığı kurtarışlar, daha farklı ve travmatik bir sonucun da kalkanı Fenerbahçe için.
Son bölümde Caner'in ortaları ile tehlikeye yaklaşırlarken, Ozan'ın jeneriklik beraberliği getiren golü, "pes etmiş" yüreklere cesaret de aşıladı. Son beş dakikaya Fenerbahçe tüm maçın pozisyonlarını sığdırdı. Altay'ın kurtarışlarına sığındıkları maçın kazananı olmalarına ramak kalmıştı. Aboubakar–Altay maçı berabere bitti. Fenerbahçe nefesini tekrar aldı, Beşiktaş avantajını korudu. Sezonun devamını hafta hafta yoruma alacağız. Tahmin edilemez maçlar ligi oynuyoruz çünkü. Fenerbahçe'nin kalbi atıyor hâlâ. Yaralarını sarıp, yeniden akıl yoracakları iki haftaları da önlerinde. Ama kaderleri kendi ellerinde değil. Hepimiz bekleyeceğiz.
ALİ GÜLTİKEN - SON PİŞMANLIK
Bu kadar pozisyona girip maçın fişini çekebilecek avantajları kullanamayan Beşiktaş'ın beraberliğe üzülmesi gayet normal. Ama diğer taraftan da beraberlik golünden sonra Fenerbahçe'ye verdiği iki pozisyon sonrasında maçı kaybetme noktasında olmadığı için de sevinmeli... Oyunun geneli Beşiktaş'ın hakimiyetinde geçti. Fenerbahçe'nin Osayi, Samatta ve Valencia üzerinden kontra düşüncesi karşılaşmanın ilk dakikaları dışında çok fazla karşılık bulmadı. Ozan ile Sosa oyuna girene kadar ve sonrasında da en önemli hücum gücü Caner'di...
Takımını o bölgeden yaptığı uzun asistler ve ortalarla maçın içinde tuttu. Tabii ki Ozan'ın da oyuna girdikten sonraki etkinliği ve golü Fenerbahçe'yi en azından hâlâ lig yarışının içinde bıraktı. Beşiktaş tarafında ise hikâye çok üzücü... Vida ile golü bulduktan sonra oyun tamamen kendi istediği noktaya geldi. Fenerbahçe'nin arka alanlarında kullanabileceği boşluklar buldu. Aboubakar, Ghezzal, Larin, Ljajic, Mensah ve N'Kodou ile de pozisyonlara girdi ancak istediği sonuçları çıkaramadı. Özellikle Aboubakar'ın karşı karşıya kaçırdığı pozisyon maçın fişini tamemen çekebilirdi.
F.Bahçe'de işler iyi gitmediği zamanlarda ayakta kalan Altay, hem Beşiktaş'ın farkı açmasına müsade etmedi hem de takımını son saniyeye kadar maçın içinde tuttu. Beşiktaş teknik heyeti ve oyuncularının bu maç sonrasında "Nasıl oldu
da kazanamadık?" dediklerini duyar gibiyim. Özellikle ikinci yarıda çok rahat koparacakları bir oyunu son dokunuşlardaki eksiklikler dolayısı ile yapamadılar. Çok iyi oynayan Aboubakar ile Atiba, iyi oynayan Ghezzal, Atiba ve
diğer oyuncuların bitiremedikleri pozisyonlar karşısında hâlâ büyük pişmanlıklar yaşadıklarını tahmin ediyorum. Ama futbol bu... Belki çok fazla gol değil ama pozisyon gördük. İzleyenler adına keyifli bir derbi, Beşiktaşlılar adına pişmanlıklarla dolu bir akşam oldu...
BÜLENT TİMURLENK - SERGEN YALÇIN GEÇ KALDI
İstanbul derbilerinde deplasmanda kazanmanın yolu 0-0'ı iyi oynamaktan geçiyor. Ligin başında Erol Bulut dün akşamki 11'inden 6 farklı adamla Galatasaray deplasmanından golsüz beraberlikle döndüğünde rakibi durdurduğu için alkışlanmıştı. Arada 1 maç eksiği ile 5 puan fark, bu derbinin de kaybedilmesi halinde F.Bahçe için bir sezon finali niteliği taşıyordu. Beşiktaş'ı ikinci bölgede iyi karşıladılar. Ancak orada harcadıkları enerji, işin hücum tarafında eksik kaldı.
Beşiktaş orta sahada baskı yerken bu presi baypas etmek için uzun oynamayı denemezken, ilk yarıda net pozisyonlar yine ev sahibinden geldi. Devre bittiğinde Bulut'un planı eldeki forvet kalitesine bakarsanız işliyordu. Vida'nın serbest vuruştan gelen kafa golü Bulut'un planını elbette çöpe attı. F.Bahçe doğru değişikliklerle ayakta kalırken, 120 dakikalık kupa maçının yorgunluğunu daha 60'larda hissetmeye başlayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın değişiklikleri en az 10 dakika geç kaldı.
Altay bir kez daha yaptığı kurtarışlarla derbinin ışığının erken sönmesine itiraz ederken, Beşiktaş Aboubakar ve Mensah ile net fırsatları tepti. F.Bahçe'nin Kadıköy'de kaybettiği derbinin kahramanı Ozan Tufan'dı. Teknik heyetin haftalardır sırtını döndüğü milli oyuncu, dün oyuna girdikten sonra bir kez daha takımı adına maçın adamı olmayı başardı. Ozan'ın nefis golü sonrası Beşiktaş maçı kaybedebilirdi de. Milli ara sonrasında bol ara haftalı yoğun fisktürde İstanbul'un 3 büyüğü arasında yarış hâlâ açık. Tek gerçek, puan tablosunda Beşiktaş; bir maç eksiği ile G.Saray'dan 3, F.Bahçe'den 5 puan önde oldu.
ÖMER ÜRÜNDÜL - OZAN'I SANTRFOR OYNAT DAHA İYİ!
Dün gece iki ekibin de takım presiyle öncelikle birbirlerini oynatmamaya çalıştıkları bir ilk yarı izledik. Beşiktaş'ın oturmuş kadrosuyla biraz daha aktif olduğu gözleniyordu. F.Bahçe alanları iyi kapatıyor, rakibinin organize atak girişimleri yapmasına izin vermiyordu. Geride ve orta alanda kazandıkları toplarda zaman zaman tehlike yaratacak ortam yakalanıyordu. Ama sezon başından beri olmayan takımın ileri 3'lüsü dün de ortada yoktu. Bu yarıda Beşiktaş'ın iki
önemli fırsatında Altay başarılıydı. İkinci yarı başında F.Bahçe duran toptan skor dezavantajına düştü. Beşiktaş morallendi, etkili ataklara başladı. Altay 2 mükemmel kurtarışla takımı oyunda tuttu. Sonra F.Bahçe riskleri göze alarak oyunu karşı alana yıktı.
Bu bölümü Beşiktaş doğru oynamadı. Sergen Yalçın da oyunu okuyamadı. F.Bahçe'nin bu aşırı riskli oyununa karşı, geniş alanı değerlendirecek en önemli isim kulübedeki N'Koudou idi. Ljajic çıkarken oyuna Necip'i almalıydı. Sonra da N'Koudou'yu Ghezzal veya Larin ile daha erken değiştirmeliydi.
Bunlar yapılmayınca F.Bahçe, Ozan'ın mükemmel golüyle beraberliği yakaladığı gibi son dakikalarda maçı da kazanabilirdi. Sahanın yıldızı Altay, son dakikalarda yine muhteşem bir kurtarış yapmasa F.Bahçe mağlup da bitirebilirdi. Erol Bulut sezon başından beri devam eden hatalarına dün bir yenisini daha ekledi. İlk 11'de Mert Hakan veya Ozan olmalıydı.
Samatta ile Valencia'nın ayakta duracak halleri yok. Zaten ligimizdeki en kötü santrforlar F.Bahçe'de… İddia ediyorum bugüne kadar hiç oynamamış olsa da Ozan'ı santrfor koy, hiç olmazsa adam geçer, pres yapar. F.Bahçe'de Altay'ın dışında en çok Caner'i beğendim…
FATİH DOĞAN - BAZILARI LAUBALİ İDİ
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenip oyun dışına iterek şampiyonluk konumunu güçlendirebilirdi. Ancak iki puanı gecenin yıldızı Altay'ın kollarında bıraktı. Maça başlarken; Beşiktaş ezberlenmiş ofansif oyun sistemi ve şablonuyla başladı. Kritik olan Erol Bulut'un hangi sistemle ve oyuncularla çıkacağıydı ki konuşulanın aksine, son haftalarda oturtmaya çalıştığı 4-1-4-1 sistemiyle çıktı. Defansın önünde Gustavo, İrfan Can ve Pelkas'la Bulut, teknik kapasitesi yüksek ama birbiriyle oynama alışkanlığı olmayan oyuncuları sahaya sürdü.
İlk yarı bu üçlü defans çizgisinin orta alana yakın kurulması ve daraltılan oyun nedeniyle Josef ile Atiba'ya karşı dengeli bir duruş sergiledi Fenerbahçe. İlk 30 dakika Aboubakar ve Ghezzal'ı de markajda tutan F.Bahçe karşısında Beşiktaş uzaktan orta ve şutlarla niteliksiz ataklar geliştirdi. Ljajic de oyunu açmada bekleyen etkiyi yapamadı. Osayi'yi bir kez kaçıran N'Sakala genelde markajda kaldı ve ilk yarı Beşiktaş, Rosier'le sağ kanadı kullandı. Bu durum Larin'in de performansına olumsuz yansıdı. Ghezzal'ın duran topu asiste dönüştürmesi ve Vida'nın kafa golü Sergen Yalçın'ın beklediği olaydı.
Sonrasında rakibi boğan Beşiktaş 48, 52 ve 57'de Aboubakar'la üç net gol pozisyonu bulmasına rağmen Altay sahada yıldızlaştı. Bu gollerden biri gol olsa maç farklı bir yere giderdi. Beşiktaş farka gidebilirdi. Erol Bulut'un Sosa, Ozan Tufan ve Ferdi ile yaptığı hamleler F.Bahçe'ye dinamizm kattı. Ama oyuna hakimiyet getirmedi. Ljajic'le Mensah değişikliğinin de zamanlaması doğruydu, sonlarda Necip'in girmesi de... Beşiktaş 5-6 net fırsat bulmuşken, "Atamayana atarlar" repliği hayat buldu ve Ozan Tufan'ın şutu ile F.Bahçe beraberliği yakaladı. Siyah-beyazlı bazı oyuncuların son 30 dakikadaki laubali görüntüsü analize muhtaç. Bu oyunla Beşiktaş 2 puan kaybına üzülmeli, F.Bahçe ise 1 puana sevinmeli... Kaçan 2 puan Aboubakar'a, kazanılan 1 puan gecenin yıldızı Altay'a yazar.