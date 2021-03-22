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Giriş Tarihi: 22.3.2021 09:14 Son Güncelleme: 22.3.2021 09:47

: - derbisindeki tartışmalı pozisyonlar 'ı çıldırttı! İşte o anlar...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar Sergen Yalçın'ı çıldırttı! İşte o anlar...

derbisinin ardından haberleri peş peşe geliyor. Derbinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan , derbinin hakemi 'e tepki gösterdi. Sergen Yalçın, Halil Umut Meler için 'Rakibimizi oyuna ortak etmek için elinden geleni yaptı.' ifadelerini kullandı. Öte yandan Sergen Hoca'nın tepki gösterdiği pozisyonlar da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Derbinin ardından gelişmeleri yaşanıyor. Erol Bulut maç sonunda Dolmabahçe'ye galibiyet için geldiklerini ifade ederken da zorlu maçta son ana kadar galibiyet için oynadıklarını 'ın golünün çok güzel olduğunu Altay'ın da iyi bir performans gösterdiğini vurguladı. Maçta tartışılan pozisyonlar da oldu. Sergen Yalçın, maç sonu 'e tepki gösterdi.

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar Sergen Yalçın'ı çıldırttı! İşte o anlar...

SON DAKİKA: İŞTE BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİNDEKİ TARTIŞMALI POZİSYONLAR!

DAKİKA 9: Aboubakar'ın dirseğinin Serdar Aziz'in boğazına geldiği pozisyonda Fenerbahçeli oyuncular sarı kart bekledi. Halil Umut Meler bu pozisyonda kartını kullanmadı.

DAKİKA 20: 20. dakikada Luiz Gustavo'nun Ghezzal'a yaptığı bu harekette kart kararı çıkmayınca Beşiktaş cephesi itiraz etti.

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar Sergen Yalçın'ı çıldırttı! İşte o anlar...

DAKİKA 23: Caner hücuma çıkarken Ghezzal'ın kolu ile yaptığı müdahale sonucunda yerde kaldı. Deneyimli oyuncu, rakibine kart beklerken Halil Umut Meler, Ghezzal'a kart göstermedi. İlk yarının bitiş düdüğünün ardındna hakeme koşan Caner Erkin, rakibinin dirseğini hatırlatıp isyan etti.

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar Sergen Yalçın'ı çıldırttı! İşte o anlar...

DAKİKA 31: Dirseklerin konuştuğu ilk yarıda bir tartışmalı pozisyon daha yaşandı. 31. dakikada Samatta'nın Vida'ya dirsek ile hamlesinde Hırvat stoper yerde kalırken hakem Halil Umut Meler sarı kartına başvurdu. Beşiktaş cephesi ise bu pozisyonda kırmızı kart bekledi. VAR odasından bir uyarı gelmedi.

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar Sergen Yalçın'ı çıldırttı! İşte o anlar...

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' dün gece şampiyonluğunu büyük oranda ilan etmediyse bunun tek aktörü vardır; o da kalecisi Altay Bayındır. Öyle pozisyonlarda öyle muhteşem kurtarışlar yaptı ki ligi dün gece bitirmedi. Aslında Beşiktaş için beraberlik kötü bir sonuç değil.'

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar Sergen Yalçın'ı çıldırttı! İşte o anlar...

'Ama F.Bahçe için aynı şeyi söyleyemeyiz. İlk devreye bakıyoruz, her iki taraf da kontrollü oynadı. İki takım da risk almadı. bazı pozisyonlar buldu ama onların da hemen hepsi kaleci Altay'a takıldı. 2. yarı Beşiktaş golle başladı. Bir duran topta Vida, Gustavo'nun altından kafasının arkası, ensesi karışık golü atınca dengeler Beşiktaş lehine değişti.'

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar Sergen Yalçın'ı çıldırttı! İşte o anlar...

'Zaten F.Bahçe hücum edemiyor, hücum taktiği yok ve bu dakikadan sonra önemli farkı bulacaktı ki yine maçın yıldızı Altay, F.Bahçe'yi ipten aldı. Hele hele karşı karşıya son dakikada Aboubakar vursa ya da Altay kurtaramasa lig büyük oranda Beşiktaş lehine bitmiş olacaktı. Son dakikalarda sonradan oyuna giren Ozan öyle bir gol attı ki muhteşem vurdu, sezonun en iyi gollerinden biri olmaya aday.'

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar Sergen Yalçın'ı çıldırttı! İşte o anlar...

'Asıl kritik olay, son 6-7 dakika. Maç berabere gelmiş, panikte, işte bu dakikalarda bir gol daha bulsaydı ki bulabilirdi de; Welinton çizgiden çıkarttı, ligin seyri tamamen değişmiş olacaktı.'

Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe Sergen Yalçın, Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi! / Takım Oyunu

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar Sergen Yalçın'ı çıldırttı! İşte o anlar...

'Sonuçta bu haftanın kazananı yine . F.Bahçe'yle puan farkını koruyorlar, Rize mağduru G.Saray herhalde şimdi kaybettiğine yanıyordur. Gelelim hakem 'e... Global baktığımızda kötü maç yönetti diyemem.'

Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe Erol Bulut, Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi! / Takım Oyunu

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar Sergen Yalçın'ı çıldırttı! İşte o anlar...

'Hatalar yaptı, örneğin; Aboubakar'a, Pelkas'a sarı kartları vermedi. Ama yine genel olarak baktığımızda oyunu oynatması, düşmelere kalkmalara prim vermemesi başarıydı.'

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Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar Sergen Yalçın'ı çıldırttı! İşte o anlar...

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

"1 puandan memnun değilim. Çünkü oynanan oyunun karşılığı 1 puan olmamalıydı. Özellikle öne geçtikten sonra maçı bitirecek çok fazla pozisyon yakaladık. Ama çok cesur harcadık pozisyonları. kalecisini tebrik etmek lazım."

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar Sergen Yalçın'ı çıldırttı! İşte o anlar...

"Hakem arkadaşlar ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçlarımızı da yönetti. Hakem arkadaştan memnun değiliz. Bir daha da kendisini maçlarında görmek istemiyoruz. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan hakemler gelirse çok iyi olur"

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar Sergen Yalçın'ı çıldırttı! İşte o anlar...

"Bu bir oyun. Oyuncular hata yapabiliyor. Maç da kaybedebiliriz. Oyunun geneline baktığımız zaman oyuncularımızın performansından memnunuz. Erkenden bitirebileceğimiz bir maçtı. Kazanamadık ama kaybetmedik de. Bir ara var. Bu arayı en şekilde dinleneceğiz."

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar Sergen Yalçın'ı çıldırttı! İşte o anlar...

"Bu oyuncular salı günü 120 dakika top oynadı kupa maçında. Ama istekli ve arzuluydu takım. Oynanan oyundan ve mücadelenden çok memnunum. Sonuç beraberlik oldu. Bu tür sonuçlar çıkar. Daha ligin bitmesine çok zaman var. Devamına bakacağız."

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Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar Sergen Yalçın'ı çıldırttı! İşte o anlar...
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