Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosunda yer alamayan Cengiz Ünder, "Kısa süreli sakatlığımdan dolayı tedavime Sırbistan'da devam etmek zorunda kaldım. Doktorum burada, daha hızlı dönmek için onunla birlikte çalışıyorum. Milli takımda olamadığım için üzgünüm. Üç haftalık bir sakatlığım var, umarım yakın zamanda sahalara döneceğim" diye konuştu.

Milli futbolcu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) ilk maçın İtalya ile Türkiye arasında Roma'da oynanacak olmasının hatırlatılması üzerine ise "Roma'dayken İtalyan arkadaşlarımla sürekli şakalaşıyorduk. İlk maç Roma'da ve onların da heyecanlı olduğunu biliyordum. Benim için çok özel olacak çünkü tekrar Roma'ya döneceğim. Umarım bir aksama olmaz, Roma Stadı'nda tekrar oynamak istiyorum. İtalya Milli Takımı, çok güçlü bir takım. Biz de çok güçlü bir takımız ve çok iyi hazırlanıyoruz. Genç, her geçen gün daha da gelişen bir takımız. Umarım bu süreç bizi iyi yerlere taşır. Ülkemiz de arkamızda, umarım çok iyi işler yaparız" ifadelerini kullandı.