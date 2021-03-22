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Giriş Tarihi: 22.3.2021 09:29 Son Güncelleme: 22.3.2021 09:33

Son dakika: Derbide ve detayı! "Beni futbola döndürdü..." demişti...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Derbide Sergen Yalçın ve Ozan Tufan detayı! Beni futbola döndürdü... demişti...

Son dakika haberi: 'in 31. haftasında ezeli rakipler ile karşı karşıya geldi. Liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlılar, 48. dakikada Vida'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmaya hazırlanan 'ın öğrencileri 89'da gelen golle yıkıldı. Sergen Yalçın'ı üzen isim ise eski öğrencisi oldu. Karşılaşma 1-1 sona erdi. İşte detaylar...

Son dakika... Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele Vida ve Ozan Tufan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakipler puanları paylaşırken, siyah-beyazlılar rakibiyle arasındaki 5 puanlık farkı korudu. Kartal, 1 maç eksiğine rağmen 64 puanla zirvedeki yerini korurken, Kanarya ise 59 puanla üçüncü sırada kaldı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 1-1 sona eren mücadelesinde bir detay dikkatleri çekti. Beşiktaş'ın deneyimli teknik adamı Sergen Yalçın'ı üzen isim Alanyaspor'dayken adeta futbola yeniden döndürdüğü Ozan Tufan oldu.

Maçın 89. dakikasında sahneye çıkan Ozan, ceza sahası dışından nefis bir şut çıkardı ve fileleri havalandırdı.

Deneyimli orta saha takımına 1 puanı getirdi. Öte yandan Ozan Tufan, Moussa Sow'dan bu yana Beşiktaş'a aynı sezonda üç gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu. Milli oyuncu, ligin ilk yarısında 4-3 kaybettikleri müsabakada 2 gol atmıştı.

ALANYA'DA BERABER ÇALIŞTILAR...

Sergen Yalçın ile Ozan Tufan'ın yolları Alanyaspor'da kesişmişti. Fenerbahçe'de yaşadığı kötü günlerin ardından Alanyaspor'a kiralanan 25 yaşındaki orta saha, Yalçın'la birlikte müthiş bir form grafiği yakalayarak yeniden sarı-lacivertli takıma dönmüştü.

Yalçın, Tufan'ın ilk geldiği dönemde, "Ozan Tufan 13 aydır top oynamıyor, onu futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz." demişti. Milli futbolcu form düzeyini artırdıktan sonra hocasıyla olan fotoğrafını paylaşarak, "Hatırlattı" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Tufan, Fenerbahçe'ye döndükten sonra da Yalçın'ın kendisi için yaptıklarını unutmamıştı. Ozan Tufan, Sergen Yalçın'ın doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı: Zor zamanlarımda yanımda olduğunuz için teşekkür ederim, iyi ki doğdunuz hocam!

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Son dakika: Derbide Sergen Yalçın ve Ozan Tufan detayı! "Beni futbola döndürdü..." demişti...
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