Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe taraftarından Marcelo Bielsa harekatı! Sosyal medya yıkıldı...
Giriş Tarihi: 23.3.2021 01:35 Son Güncelleme: 23.3.2021 01:41

Son dakika: taraftarından harekatı! Sosyal medya yıkıldı...

Son dakika: Fenerbahçe taraftarından Marcelo Bielsa harekatı! Sosyal medya yıkıldı...

Son dakika haberi... Sezon başında 'nin başına geçen , şampiyonluk yolundaki teknik direktörlerin arasında en çok tartışılan isimlerden birisi oldu. Genç teknik adamın takımdan gönderilmesini isteyen Fenerbahçeliler, sosyal medyada etiket başlattı. 'yı takımda görmek isteyen sarı-lacivertlilerin başlattığı etikete binlerce paylaşım geldi.

Fenerbahçe'de son haftalarda gelen kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Erol Bulut için istifa sesleri yeniden yükselmeye başladı. Şampiyonluk yolunda 59 puanla 3. sırada bulunan sarı-lacivertli ekip, hafta sonu oynanan Beşiktaş derbisinden 1-1'lik beraberlikle döndü. Derbide oynanan futbolun şampiyonluk için yeterli olmayacağını savunan taraftarlar, sosyal medyadan Marcelo Bielsa için etiket başlattı.

İngiltere Premier Lig'de Leeds United'ın çalıştıran Arjantinli teknik adam Bielsa'nın, 2018 yılından beri çalıştırdığı Leeds ile olan sözleşmesi, sezon sonunda sona eriyor.

Championship'ten aldığı Leeds United'ı 2'inci sezonunda Premier Lig'e çıkarmayı başaran Bielsa, şu anda takımıyla birlikte Premier Lig'de 11'inci sırada yer alıyor.

Erol Bulut ile yolların ayrılması durumunda Bielsa'yı takımda görmek isteyen Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada #BielsaFenere etiketiyle Türkiye gündemine girdi. Binlerce paylaşımın yapıldığı etikette, 65 yaşındaki teknik adamın Türkiye'de başarılı olacağı öngörülüyor.

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Son dakika: Fenerbahçe taraftarından Marcelo Bielsa harekatı! Sosyal medya yıkıldı...
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