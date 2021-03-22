Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut ille yollar ayrılacak mı? Yeni teknik direktör için sürpriz iddia geldi...
Giriş Tarihi: 22.3.2021 17:26 Son Güncelleme: 22.3.2021 17:27

Son dakika: 'de ille yollar ayrılacak mı? Yeni teknik direktör için sürpriz iddia geldi...

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrılıyor! Yeni teknik direktör için bomba iddia...

'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Derbide 'ı yenmeyi başaramayan Fenerbahçe'de 'la yollar ayrılıyor. Sarı-Lacivertli yönetim yeni teknik direktörünü milli maç arasında takımın başına getirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında çok konuşulacak isimler var. İşte son dakika haberinin detayları...

- derbisi sonrası Sarı-Lacivertli takımda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İlk sırada ise teknik direktör 'un durumu var. Fenerbahçe'de alınacak radikal kararlar da yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Fenerbahçe - Erol Bulut birlikteliğinin çok uzun sürmeyeceği görülüyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrılıyor! Yeni teknik direktör için bomba iddia...

JOACHIM LOW İÇİN İSMAİL KARTAL FORMÜLÜ

Fanatik'te yer alan habere göre; 'nin en büyük hayali 'le anlaşmak... Löw, EURO 2020 sonrası 2006'dan beri çalıştırdığı Almanya Milli Takımı'ndan ayrılacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrılıyor! Yeni teknik direktör için bomba iddia...

Yönetim, 61 yaşındaki çalıştırıcı ile hemen temas kurup anlaşmanın yolunu arayacak. Almanya Futbol Federasyonu'nun, sezon sonuna kadar Löw'e 'yi de çalıştırması konusunda izin vermesi beklenmiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrılıyor! Yeni teknik direktör için bomba iddia...

Yönetim, 1998-99 sezonunda 'de Alman teknik adamın yardımcılığını yapan 'ı geçici olarak göreve getirebilir. Kartal, daha sonra yine Löw'ün yardımcısı olarak kalabilir.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrılıyor! Yeni teknik direktör için bomba iddia...

DALIC'TE ŞART HEMEN GELMESİ

Hırvatistan Milli Takımı'nın başında bulunan , geçtiğimiz sezonun ardından bir kez daha 'nin gündeminde.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrılıyor! Yeni teknik direktör için bomba iddia...

Löw gibi Dalic de EURO 2020 sonrasında görevinden ayrılacak ve kariyerine bir kulüp takımında devam edecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrılıyor! Yeni teknik direktör için bomba iddia...

Sarı-Lacivertliler, 54 yaşındaki teknik adamla anlaşılması halinde hemen takımın başına geçmesini istiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrılıyor! Yeni teknik direktör için bomba iddia...

Bunun için, Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Şuker ile bir görüşme yapılabilir.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrılıyor! Yeni teknik direktör için bomba iddia...

LUCIEN FAVRE'NİN TALİBİ ÇOK

Listenin ilk sıralarındaki bir diğer isim, İsviçreli teknik adam. , son olarak Borussia Dortmund'ta görev yapmıştı. 63 yaşındaki çalıştırıcı 13 Aralık'ta görevden ayrıldı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrılıyor! Yeni teknik direktör için bomba iddia...

Yönetim, Favre'ye iyi bir proje sunarak kendisiyle uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı hedefliyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrılıyor! Yeni teknik direktör için bomba iddia...

Ancak İsviçreli teknik adamın başta Almanya olmak üzere İngiltere ve Fransa'dan da birçok talibi bulunuyor. 63 yaşındaki hocayı ikna etmek kolay olmayacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrılıyor! Yeni teknik direktör için bomba iddia...

SAMBA RÜZGARI: ZICO & ALEX

Yönetim arasında bu ikilinin takımın başına getirilmesini isteyenlerin sayısı az değil. , 2006-2008 yılları arasında 'yi çalıştırmış; ilk sezonunda lig şampiyonu olmuş ikinci sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrılıyor! Yeni teknik direktör için bomba iddia...

Brezilya hocanın, Alex ile birlikte göreve gelmesi formülü üzerinde duruluyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrılıyor! Yeni teknik direktör için bomba iddia...

, 2016'dan beri takım çalıştırmasa da 2018'den bu yana Japon ekibi Kashima'nın futbol direktörlüğünü yapıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrılıyor! Yeni teknik direktör için bomba iddia...

Alex, önümüzdeki sezon için Sao Paulo U20 takımı ile el sıkıştı ama sözleşme imzalamadı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrılıyor! Yeni teknik direktör için bomba iddia...

YERLİDE TEK ADAY OKAN BURUK

, geçtiğimiz sezon Başakşehir'i şampiyon yaparak tarihi bir başarıya imza attı. Ancak bu sezon ligde alınan kötü sonuçlar sonrası 29 Ocak'ta görevinden ayrıldı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrılıyor! Yeni teknik direktör için bomba iddia...

2017-18 sezonunda Akhisar ile 'yi yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan Buruk, listedeki tek yerli teknik adam konumunda...

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrılıyor! Yeni teknik direktör için bomba iddia...

47 yaşındaki çalıştırıcının hemen takımın başına geçebilecek olması en büyük avantajı. Ancak yönetimin öncelikli isimleri arasında değil.

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