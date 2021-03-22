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Giriş Tarihi: 22.3.2021 13:04 Son Güncelleme: 22.3.2021 13:23

Son dakika: yasaklamıştı! Milli futbolcular özel uçakla kampa geldi

Son dakika: Fransa yasaklamıştı! Milli futbolcular özel uçakla kampa geldi

Son dakika... A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleler öncesinde ise 'da futbol yaşantısını sürdüren milli futbolcularımızla ilgili kısa süreli bir kriz yaşandı. Fransa'da Profesyonel Futbol Ligi, corona virüsü salgını sebebiyle, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin futbolcularının milli takımlarına gitmesini yasaklamıştı. TFF harekete geçerek , , ve Umut Meraş'ın takımlarından izin aldı ve oyuncuları özel uçakla milli takım kampına getirdi.

Son dakika... Fransa'da Profesyonel Futbol Ligi, corona virüs salgını tedbirleri nedeniyle Ligue 1 ve Ligue 2 takımlarında forma giyen Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerin futbolcularının milli takımlara gönderilmemesi kararı almıştı.

Karar sonrası temaslara başlayan Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve oyuncular, kulüplerden alınan iznin ardından Türkiye'ye geldi.

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in yanı sıra Le Havre'de oynayan Umut Meraş, federasyonun tahsis ettiği özel uçak ile gece geç saatlerde İstanbul'a ulaştı.

4 futbolcu, oynanacak 3 milli maçın ardından yine özel uçakla Fransa'ya dönecek.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile karşılaşacak.

24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hollanda, 30 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Letonya ile oynayacağımız maçlara Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak. 27 Mart'taki mücadelede ise Norveç'e konuk olacağız ve müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: NTVSpor

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Son dakika: Fransa yasaklamıştı! Milli futbolcular özel uçakla kampa geldi
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