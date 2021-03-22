Son dakika: Fransa yasaklamıştı! Milli futbolcular özel uçakla kampa geldi

Son dakika... Fransa'da Profesyonel Futbol Ligi, corona virüs salgını tedbirleri nedeniyle Ligue 1 ve Ligue 2 takımlarında forma giyen Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerin futbolcularının milli takımlara gönderilmemesi kararı almıştı.
Karar sonrası temaslara başlayan Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve oyuncular, kulüplerden alınan iznin ardından Türkiye'ye geldi.
Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in yanı sıra Le Havre'de oynayan Umut Meraş, federasyonun tahsis ettiği özel uçak ile gece geç saatlerde İstanbul'a ulaştı.
4 futbolcu, oynanacak 3 milli maçın ardından yine özel uçakla Fransa'ya dönecek.
A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile karşılaşacak.
24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hollanda, 30 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Letonya ile oynayacağımız maçlara Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak. 27 Mart'taki mücadelede ise Norveç'e konuk olacağız ve müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: NTVSpor