Son dakika: Galatasaray'da Patrick van Aanholt bombası! Terim yeni sol bekini İngiltere'de buldu...

Son iki sezondur Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi ile yoluna devam eden Galatasaray, genç ismin sık sık sakatlanması ve istikrarsız performansı nedeniyle sezon sonunda bitecek olan kiralık sözleşmesini uzatmaya yanaşmıyor. Sol bek için yeni adaylar düşünen Fatih Terim ve ekibi, bir kez daha İngiltere Premier Lig'e gözünü dikti.