Son dakika: Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray sözleri! "Umarım bir gün olur"

Son dakika... A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri maçlarında Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakalar öncesinde milli futbolcular kampa girdi. Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile kariyerini Juventus'ta sürdüren Merih Demiral, İstanbul'a birlikte geldi. İki yıldız, A Spor'un sorularını yanıtlatı.
Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray hakkında bir kez daha çarpıcı ifadeler kullandı. Öncelikli olarak milli maçlar hakkında konuşan Çalhanoğlu, "Önümüzdeki maçlar bizim için çok önemli. Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağız. Elemelere iyi başlamak istiyoruz. Umarım istediğimiz sonuçları alırız." ifadelerini kullandı.
A Spor muhabiri Mustafa Mandev, Hakan Çalhanoğlu'na geçtiğimiz haftalarda yaptırdığı aslan dövmesini ve Galatasaray'a transfer ihtimalini sordu.
Milli yıldız Merih Demiral ise şöyle konuştu: Çok önemli maçlarımız var önümüzde, özellikle Hollanda. Çok iyi hazırlanıyoruz, şimdi zaten kampa gidiyoruz, antrenmana yetişmeye çalışıyoruz. Ben güzel olacağına inanıyorum, inşallah sahada gereken özeni gösterirsek istediğimiz skorları alacağımıza inanıyorum."