Son dakika: Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray sözleri! "Umarım bir gün olur"

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray hakkında bir kez daha çarpıcı ifadeler kullandı. Öncelikli olarak milli maçlar hakkında konuşan Çalhanoğlu, "Önümüzdeki maçlar bizim için çok önemli. Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağız. Elemelere iyi başlamak istiyoruz. Umarım istediğimiz sonuçları alırız." ifadelerini kullandı.