Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Xabi Alonso Borussia Mönchengladbach'ın yeni hocası oluyor!
Giriş Tarihi: 22.3.2021 14:45 Son Güncelleme: 22.3.2021 15:06

Son dakika: 'ın yeni hocası oluyor!

Son dakika: Xabi Alonso Borussia Mönchengladbach'ın yeni hocası oluyor!

Son dakika... İspanyol futbolunun önemli futbolcularından biri olan , teknik direktör olmaya hazırlanıyor. Kariyerinde , ve Bayern Münih gibi dev takımlarda futbol oynayan Alonso, B ve Real Madrid'in altyapı takımlarında ise hocalık yaptı. 39 yaşındaki futbol adamı, yeni sezonda Alman ekibi 'ın başına geçecek ve ilk kez A Takım seviyesinde teknik direktörlük yapacak.

Son dakika... Parlak bir futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlığa adım atan Xabi Alonso, ilk kez A Takım seviyesinde hocalık yapmaya hazırlanıyor. Bild'de yer alan habere göre Alonso, gelecek sezon Dortmund'un başına geçecek olan Marco Rose'un yerine Borussia Mönchengladbach'ın yeni teknik direktörü olacak.

39 yaşındaki genç teknik adamın haziran ayında resmen Bundesliga ekibinde koltuğu devralacağı ifade ediliyor.

Real Sociedad'da geçirdiği başarılı dönemin ardından kariyer basamaklarını tek tek tırmanan eski İspanyol futbolcu, Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih formalarıyla büyük başarıların altına imza attı. Kariyerinde 690 maçta forma giyen orta saha oyuncusu 43 gol atarken, 63 asist yaptı.

Emekli olduktan sonra futboldan kopmayan ve teknik adam olarak yoluna devam eden Alonso, Real Sociedad B takımının yanı sıra Real Madrid'in altyapısında da görev aldı.

Alonso, yeni sezonda Borussia Mönchengladbach'ı çalıştırarak ilk kez A Takım seviyesinde bir takımın başına geçmiş olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı ve anlık son durum
Son Dakika: Altın fiyatlarındaki hareketlilik! Bugün Güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
Son dakika haberi: 133 mesleğe karşılıksız hibe desteği! İşte merak edilenler...
Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrılıyor! Yeni teknik direktör için bomba iddia...
Son dakika haberi: Nisan için korkutan uyarı: Koronavirüs piki geliyor!
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu! Ekonomide reformun takvimi açıklanıyor
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası
Son dakika: Hastalığı nükseden Seren Serengil'den yardım çağrısı! Seren Serengil'in durumu yeniden kötüye gidiyor!
Son Dakika Ekonomi Haberleri - Altın Fiyatları Bugün Nasıl? Altın fiyatları ne kadar - kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, ata canlı alış-satış fiyatları
Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! "Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Xabi Alonso Borussia Mönchengladbach'ın yeni hocası oluyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA