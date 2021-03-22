Son dakika: Xabi Alonso Borussia Mönchengladbach'ın yeni hocası oluyor!

Son dakika... Parlak bir futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlığa adım atan Xabi Alonso, ilk kez A Takım seviyesinde hocalık yapmaya hazırlanıyor. Bild'de yer alan habere göre Alonso, gelecek sezon Dortmund'un başına geçecek olan Marco Rose'un yerine Borussia Mönchengladbach'ın yeni teknik direktörü olacak.
39 yaşındaki genç teknik adamın haziran ayında resmen Bundesliga ekibinde koltuğu devralacağı ifade ediliyor.
Real Sociedad'da geçirdiği başarılı dönemin ardından kariyer basamaklarını tek tek tırmanan eski İspanyol futbolcu, Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih formalarıyla büyük başarıların altına imza attı. Kariyerinde 690 maçta forma giyen orta saha oyuncusu 43 gol atarken, 63 asist yaptı.
Emekli olduktan sonra futboldan kopmayan ve teknik adam olarak yoluna devam eden Alonso, Real Sociedad B takımının yanı sıra Real Madrid'in altyapısında da görev aldı.
Alonso, yeni sezonda Borussia Mönchengladbach'ı çalıştırarak ilk kez A Takım seviyesinde bir takımın başına geçmiş olacak.