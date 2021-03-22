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Giriş Tarihi: 22.3.2021 22:36 Son Güncelleme: 22.3.2021 22:51

için flaş iddia! için yazıldı...

Steven Gerrard için flaş iddia! Tottenham için yazıldı...

İngiltere 'de Liverpool'un efsane isimlerinden , futbol kariyerini tamamladıktan sonra İskoçya Ligi'nden 'ın başına geçmişti. Rangers ile takımının yıllar süren şampiyonluk hasretine son vererek başarılı bir sezon geçiren Gerrard, son haftalarda gidişatı kötü olan için yazıldı.

Son yılların en büyük teknik direktörlük başarılarından birisine Rangers'da imza atan İngiliz teknik adam Steven Gerrard, başarılı performansıyla Premier Lig'e göz kırptı. Uzun yıllar formasını giydiği Liverpool'da futbolu bırakmasının hemen ardından antrenörlük kariyerine hızlı bir giriş yapan Gerrard, 3'üncü sezonunu geçirdiği Rangers'ın 10 yıllık şampiyonluk hasretine son vermişti.

2020-2021 sezonunda Rangers'ta namağlup bir sezon geçiren Steven Gerrard, Celtic'in ambargosunu yıkmış ve ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

Son olarak ligin 33. haftasında Old Firm derbisinde karşı karşıya gelen Rangers ve Celtic, 1-1'lik skorla mücadeleden ayrılmıştı. Bu sonucun ardından Celtic 69, şampiyon Rangers ise 89 puana ulaştı.

TOTTENHAM İDDİASI

Rangers'ta gösterdiği başarılı performansın ardından Liverpool ile anılmaya başlayan Steven Gerrard için yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından Daily Express'in haberine göre, Jose Mourinho ile kötü bir sezon geçiren Tottenham, Gerrard'ı takımın başına getirilmesi planlanan isimlerin arasına ekledi.

Premier Lig'de süren kötü gidişatın ardından Avrupa Ligi'nde de flaş bir şekilde Dinamo Zagreb'e elenen Tottenham'da Jose Mourinho'nun biletinin kesilmesi bekleniyor. Aday teknik adamların arasına eklenen Gerrard için tek endişe, Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin İngiliz teknik adamı deneyimsiz olarak görmesi.

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Steven Gerrard için flaş iddia! Tottenham için yazıldı...
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