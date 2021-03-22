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Giriş Tarihi: 22.3.2021 11:20

10 maçtır kazanamıyor

AA
Yeni Malatyaspor 10 maçtır kazanamıyor

'in 31. haftasında konuk ettiği Gaziantep ile 2-2 berabere kalan 'un kazanamama serisi 10 maça yükseldi. Yeni Malatyaspor, ligdeki son 10 maçta sadece 5 puan toplayabildi

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren ve aldığı sonuçlarla inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-siyahlılar, son haftalarda taraftarını üzüyor.

Ligdeki son galibiyetini 20. haftada Atakaş Hatayspor'a karşı 2-1'lik sonuçla alan Yeni Malatyaspor sonrasında oynadığı 10 maçı da kazanamadı.

Sarı-siyahlılar, Atakaş Hatayspor galibiyetinin ardından oynadığı maçlarda Galatasaray'a (1-0), Trabzonspor'a (2-0), İttifak Holding Konyaspor'a (3-2), Beşiktaş'a (1-0) ve Yukatel Denizlispor'a (3-2) mağlup olurken, Fatih Karagümrük (0-0), Göztepe (2-2), Antalyaspor (1-1), Gençlerbirliği (1-1) ve Gaziantep ile (2-2) berabere kaldı.

Yeni Malatyaspor, söz konusu 10 maçta sadece 5 puan toplayabildi.

Ligde oynadığı 29 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik, 11 mağlubiyeti bulunan ve 32 puan toplayan sarı-siyahlılar, 14'üncü sırada yer aldı.

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Yeni Malatyaspor 10 maçtır kazanamıyor
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