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Giriş Tarihi: 22.3.2021 21:12 Son Güncelleme: 22.3.2021 21:18

Zlatan İbrahimovic, gözyaşlarına hakim olamadı

AA
Zlatan İbrahimovic, gözyaşlarına hakim olamadı

'na 5 yıllık aranın ardından yeniden çağırılan Zlatan Ibrahimovic, Milli Takımı kampında, teknik direktör Janne Andersson ile birlikte açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamayan yıldız futbolcu, duygusal anlar yaşadı.

İbrahimovic, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ve Kosova ile yapacakları maçlar için bulunduğu İsveç Milli Takımı kampında, teknik direktör Janne Andersson ile birlikte açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin, ''39 yaşında olmana rağmen üst seviye oynamaya devam ediyorsun. Kendini kaç yaşında hissediyorsun?" sorusuna Ibrahimovic, ''Futbol için yaşımı çok genç görüyorum. Daha uzun yıllar futbol oynamayı düşünüyorum.'' yanıtını verdi.

IBRAHİMOVİC'İN GÖZYAŞLARI

İsveç Milli Takımı'na 5 yıl aradan sonra tekrar çağrılan yıldız oyuncu, duygusal anlar yaşadı.

Geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, gözyaşlarını tutamadı.

İbrahimovic, İsveç'e gelmek için oğulları ile vedalaşırken de duygusal bir ortam oluştuğunu ve oğlu Vincent'ın ağladığını aktardı.

MİLAN'DAKİ KARİYER PLANI

Zlatan İbrahimovic, Milan'da kalmak istediğini aktararak, ''Milanlı oyuncularla ayrı kaldığım günler, iki oğlumla ayrı kaldığım günler gibi. Milan'da devam edip futbolcuların gelişimine katkıda bulunmayı sürdürmek istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Daha önce teknik direktör Janne Andersson ile aralarında basın üzerinden tatsız olaylar yaşandığına değinen İbrahimovic, "Eski günler geride kaldı. Şimdi ben buradayım ve Andersson ile birbirimizi daha iyi anlayacağız." şeklinde konuştu.

Teknik direktörü Janne Andersson ise İbrahimovic'in milli takıma çok şey katacağına inandığını vurgulayarak, "Onun tecrübesinden genç oyuncular faydalanacak. Önemli işler başaracağına inanıyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

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Zlatan İbrahimovic, gözyaşlarına hakim olamadı
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