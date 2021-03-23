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Giriş Tarihi: 23.3.2021 20:42

A Milliler maçına hazır

İHA
A Milliler Hollanda maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemelerinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, yarın akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesindeki son antrenmanını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti ve Hollanda müsabakasının taktik uygulamasıyla son buldu.

Ay-yıldızlıların antrenmanını A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

Karşılaşma 24 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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A Milliler Hollanda maçına hazır
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